Metro confirma que estación Santa Isabel seguirá cerrada este miércoles mientras continúan las reparaciones tras incendio en Línea 5

Metro de Santiago informó que la estación Santa Isabel de la Línea 5 permanecerá cerrada y sin detención de trenes durante toda la jornada de este miércoles, debido a que continúan los trabajos de reparación e inspección tras el incendio que afectó a un convoy la tarde del lunes y obligó a una masiva evacuación de pasajeros.

A través de una breve declaración, la empresa indicó que “mañana iniciaremos el servicio con Santa Isabel #L5 cerrada y sin detención de trenes”, confirmando que el resto de la línea operará con normalidad.

La decisión implica extender por un día más la interrupción de la estación para los usuarios, que este martes ya permaneció fuera de servicio mientras equipos técnicos desarrollaban labores de limpieza, retiro de material dañado y revisión de la infraestructura afectada por el siniestro.

Durante la jornada, además, los trenes circularon con velocidad reducida en distintos tramos de la Línea 5 debido a las faenas ejecutadas tras la emergencia, situación que provocó mayores tiempos de viaje para los usuarios.

El incendio se originó la tarde del lunes al interior de un tren detenido en la referida estación, en momentos en que miles de pasajeros retornaban a sus hogares. La emergencia obligó a activar los protocolos de evacuación, mientras Bomberos, Carabineros, personal del SAMU y equipos de Metro trabajaban en el control del fuego y en la asistencia de los pasajeros.

El operativo derivó en la evacuación de usuarios a través de los túneles hacia estaciones vecinas y en la suspensión parcial del servicio de la Línea 5 durante varias horas, además del cierre temporal de diversas estaciones para facilitar las labores de emergencia.

De acuerdo con el balance definitivo entregado por Senapred, el incidente dejó 11 personas lesionadas, entre ellas dos voluntarios de Bomberos, mientras que uno de los vagones del tren resultó completamente destruido y otros dos registraron daños de menor consideración.

Tras controlar la emergencia, durante la noche del lunes los equipos técnicos de Metro iniciaron la remoción del tren siniestrado y la inspección de rieles, sistemas eléctricos y demás instalaciones de la estación.

Respecto del origen del incendio, tanto Metro como Bomberos señalaron que continúa siendo materia de investigación.

El tren involucrado corresponde a un modelo NS-74, uno de los más antiguos que aún presta servicio en la Línea 5 y que, según la empresa, había sido sometido recientemente a un mantenimiento mayor y contaba con las certificaciones necesarias para operar.