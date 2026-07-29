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    EE.UU. y Arabia Saudita lanzan ataques “de precisión” contra milicias proiraníes en Irak

    La ofensiva de ambos países se produjo luego de interceptar y derribar una serie de drones que buscaban atacar instalaciones militares estadounidenses y otras petroleras en la región.

    Por 
    Europa Press
     
    Rodrigo Gómez S.
    Imagen de contexto.

    El Ejército de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita anunciaron la noche de este martes el lanzamiento de ataques “de precisión” contra milicias proiraníes en Irak.

    La operación se produjo poco después de que Riad asegurara haber interceptado y derribado varios drones dirigidos contra instalaciones petroleras en el este del país.

    “El Mando Central de (el Ejército de) Estados Unidos (CENTCOM) y las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita han llevado a cabo ataques de precisión en Irak contra terroristas alineados con Irán a los que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica había ordenado atacar a las fuerzas estadounidenses y la infraestructura energética saudí”, anunció el órgano castrense en un comunicado.

    Concretamente, Washington señaló que aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron “múltiples instalaciones logísticas y de armamento” de “los terroristas en el este de Irak”.

    En esa línea, afirmaron que estos ataques son en “respuesta” a los “más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria en las últimas 72 horas”.

    “Los ataques injustificados contra las fuerzas estadounidenses no tuvieron éxito”, añadió el Mando Central, instando a la Guardia Revolucionaria y a “sus grupos terroristas aliados”, a “poner fin a estos ataques para evitar respuestas militares por parte de Estados Unidos”.

    Al respecto, el Ejército norteamericano cifró en “más de 600” los “intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por parte de milicias terroristas alineadas con Irán en Irak” entre “febrero y abril de 2026”.

    Por su parte, invocando su derecho “inherente” a la defensa, el Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó el lanzamiento de los referidos ataques “selectivos y precisos” contra “objetivos pertenecientes” a milicias proiraníes “situadas en Irak”, a las cuales ha vinculado con ataques previos contra las instalaciones petroleras del reino.

    “El reino reitera que no busca la escalada, pero que responderá a cualquier agresión de la que sea objeto”, recalcó el portavoz de la cartera de Defensa de Arabia Saudí, el general Turki al Maliki.

    Cabe recordar que en las últimas horas de este martes, antes de que Washington y Riad informaran del lanzamiento de estos ataques, las autoridades de Arabia Saudí señalaron que sus fuerzas habían interceptado y destruido “varios drones” procedentes de Irak que “intentaban atacar las instalaciones petroleras de la región oriental” del país.

    Arabia Saudita informó del derribo de decenas de misiles y drones disparados por Irán y grupos alineados en la región tras el inicio de la ofensiva desatada por Israel y Estados Unidos contra el país asiático, que ha respondido con bombardeos contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIrakIránEstados UnidosArabua Saudí

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