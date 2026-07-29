Eugenio Ribba, jefe de Defensa Nacional en Coquimbo: “Estamos con los servicios básicos cercanos al 100% pero con métodos de contingencia”

“Cuando llega un camión del Ejército, un carro Mowag, un helicóptero de la FACh o un vehículo de Carabineros, la gente ve que llega el Estado, la ayuda y la seguridad”, remarca el general Eugenio Ribba sobre el trabajo en las zonas afectadas por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el jefe de la Defensa Nacional en la región, entrevistado por Andrew Chernin y Rodrigo Álvarez, explicó por qué no ha sido necesario implementar restricciones como el toque de queda.

¿Qué fue lo que le pidieron al encabezar esta misión?

Si bien el cargo lo asumí el lunes pasado, estoy desplegado desde una semana antes, desde el miércoles anterior. El Ejército realizó un despliegue preventivo. Desde ese momento empecé a participar en las mesas técnicas y en los Cogrid con todas las autoridades regionales. La región tenía cierto grado de preparación y se hicieron las alertas preventivas.

¿Hay alguna localidad en Coquimbo que todavía esté incomunicada?

Recibimos de las municipalidades la información sobre todas las localidades que están fuera de los cascos urbanos más poblados, son ellos los que tienen el conocimiento más acabado de sus áreas de responsabilidad. Hasta el momento tenemos una gran certeza de haber comunicado a todas las pequeñas localidades que están hacia la precordillera y las caletas de la costa. Eso nos permitió poder direccionar y focalizar los abastecimientos terrestres y aéreos, con helicópteros y lanzamientos de carga desde aviones. Trajimos una cantidad importante de vehículos de combate que nos han permitido llegar a localidades por tierra con una cantidad importante de abastecimiento. Ahora estamos focalizando y orientando el trabajo de despeje de las rutas secundarias que llegan a todas las localidades más aisladas. Estamos llevando nuestros esfuerzos para conectar las localidades en la provincia de Elqui, en el sector de Lambert, en Agua Grande y en Almirante Latorre. Estamos planificando una operación de lanzamiento de carga en esa zona y especialmente en Combarbalá.

¿Cómo está y cuándo se podría normalizar el suministro de agua potable?

El principal problema fue en la conurbación La Serena-Coquimbo. También tuvimos problemas de abastecimiento en Ovalle, Sotaquí y Andacollo. Actualmente estamos con todos los niveles de servicios básicos cercanos al 100%, pero empleando métodos de contingencia. Los estanques están siendo llenados con aguas de camiones aljibes. En la comuna con mayores problemas por la energía eléctrica, La Higera, la línea de transmisión ya logró conectarse y eso permite que se pueda llevar la electricidad hacia las casas. El llamado que se está haciendo a las empresas es a robustecer los arreglos que se han hecho, estamos esperando un nuevo golpe de lluvia el viernes.

¿Cómo definiría la evolución de la situación desde que asumió el mando, luego de que el Presidente decretara estado de catástrofe?

Ha avanzado rápido la conectividad terrestre. La concesionaria de la Ruta 5 tuvo un corte pero se restableció rápido. Valoro el trabajo que han hecho los equipos de ingenieros del Ejército, que han estado trabajando en coordinación con Vialidad, que permitió que en un corto plazo estuvieran conectados los centros más poblados. Eso nos ha permitido abocarnos a las localidades más pequeñas. El daño fue importante en el caso del agua. La bocatoma principal que abastece a la conurbación La Serena-Coquimbo se ha quedado totalmente tapada con barro y se han estado haciendo trabajos. Ahí se designó un equipo de maquinaria del Ejército que apoyó directamente las faenas para poder hacer nuevas canalizaciones, para poder abastecer los pozos donde se hace el tratamiento del agua para poder repartirla. En la electricidad, la compañía eléctrica va parando postes y arreglando a medida que Vialidad va abriendo las rutas. La conectividad telefónica, de celulares e internet, ha estado más lenta. Esta semana la empresa anunció que van a contratar helicópteros para poder llegar a la zona y restablecer el servicio. Espero que los servicios telefónicos al miércoles puedan llegar a índices cercanos al 100%.

Alcaldes de la zona han llamado a fiscalizar a las empresas de servicios básicos. ¿Siente que hay utilización política de la emergencia para marcar agenda?

A mí no me corresponde hacer un juicio de las autoridades políticas. En estos casos, sigue funcionando toda la institucionalidad: hay un delegado presidencial y cada seremi tiene conocimiento profundo de lo que pasa y lo que tiene que hacer en su área (...). El mandato que recibí es mantener la seguridad.

¿Qué opina de que algunos criticaran que llegaron camiones con “niños de 18 años” que “poco podían ayudar”?

Los “niños de 18 años” son nuestros soldados conscriptos que siempre han sido los que han operado en estas catástrofes. Estuve desplegado en el verano durante el incendio en Concepción y ahí también operamos con “niños de 18 años”. (...) Es gente motivada, los soldados son gente de la región y están muy orgullosos por ayudar. Ese es el Ejército de Chile. (...) Los soldados me cuentan que los reciben con esperanza, con alivio. Eso es lo que significa cuando entran en una zona devastada, cuando llega un camión del Ejército, un carro Mowag, un helicóptero de la FACh o un vehículo de Carabineros, la gente ve que llega el Estado, la ayuda y la seguridad.

¿Qué atribuciones del estado de catástrofe quiere mantener esta semana?

He ejercido todas las (atribuciones) que tengo de acuerdo a la situación que se está viviendo. Cuando se asume en esto, lo primero que a uno le preguntan es por el toque de queda. No fue necesario porque la situación de seguridad fue normal, no hubo desabastecimiento, entonces no ameritaba. De las restricciones especiales que se han tenido que decretar se hizo una prohibición a que las personas fueran a los sectores nevados de la zona cordillerana y el usar lavados de autos por la situación crítica del agua. No ha sido necesario implementar más restricciones.