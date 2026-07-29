Alcaldesa Karina Delfino: “La AChM no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición”

28-07-2026. La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. Foto: Pedro Rodríguez.

Es primera vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidió incluso ese organismo, pero hoy la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), está en un proceso de reflexión sobre su permanencia, al igual que otros jefes comunales de oposición.

Es uno de los coletazos que dejó la fórmula del gobierno para resarcir a los municipios por los cambios que traerá la excepción del pago de contribuciones por parte de los adultos mayores, que terminó por quebrar a la asociación.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistada por Rodrigo Álvarez y David Tralma, la jefa comunal cuestionó el modo en que el organismo que preside Gustavo Alessandri (Zapallar) llevó a cabo la toma de decisiones, y criticó el mecanismo planteado por el Ejecutivo.

En un encuentro con los presidentes de la oposición se acordó buscar una reunión de los alcaldes con el ministro Claudio Alvarado. ¿Irán sólo los de un sector o van por la AChM?

La AChM hoy día está en un momento difícil, creo que para nadie ya es una novedad, porque ante la propuesta que hace el gobierno hay distintas visiones. No teníamos una postura común y se nos concurre a votar finalmente por WhatsApp, en una materia tan importante como la propuesta en cuanto a contribuciones y a compensaciones. Gana una postura 7-6 y se asume como que es una postura de la AChM. Si bien esta postura gana, en general en los alcaldes y alcaldesas hay una lógica más bien de hablar desde la transversalidad. Cuando no hay acuerdo se dice ‘en esto pensamos distinto’, pero no se habla a nombre de la AChM (...), lo cual lamentablemente no ocurrió.

La fórmula, como sea, será para todos los municipios por igual.

Para nosotros era importante la focalización porque así los que pueden pagar pagan sus contribuciones, esa era nuestra propuesta. El próximo año el ministro Quiroz cumple 65 años, puede pagar sus contribuciones, y de esa contribución que paga el ministro, el 65% se iría al Fondo Común Municipal (FCM) y el 35% queda en la comuna de origen. La propuesta del gobierno es eximir del pago de contribuciones aún a aquellos que pueden pagar, como el ministro, y compensar vía impuestos generales ese 35%, que en el fondo se quedaba en la comuna. El problema es que las comunas que más recaudaban con ese 35% son las del barrio alto. La propuesta que está haciendo el gobierno es que casi $ 30.000 millones, vía impuestos generales, vayan a compensar a Las Condes, Vitacura y La Barnechea, versus comunas como la mía, que se va a compensar en $ 59 millones, o San Ramón, Lo Espejo y Cerro Navia, en que se compensa del orden de los 5 y 4 millones de pesos. ¿Cómo no vamos a decir que esta es una propuesta injusta y desigual?

Gustavo Alessandri planteó acá en el programa que a cada municipio se le va compensar con los mismos recursos que dejaron de recaudar.

Nosotros no solamente tenemos que velar por la compensación sino que de dónde provienen esos recursos. Esto está profundizando la desigualdad entre los municipios. Lo que proponemos es que estos 70 millones de dólares que el gobierno está disponible a poner para compensar principalmente a las comunas más ricas puedan ir directamente al FCM.

Desde su sector han puesto en duda su permanencia en la AChM.

Efectivamente, lo hemos planteado con fuerza, de que hay un grupo de alcaldes y alcaldesas ligado a nuestro sector político que está en reflexión por la forma en la cual esto se abordó.

Si la asociación dijo que sí a la fórmula propuesta por Ejecutivo tras una votación, ¿por qué endosarle el problema al gobierno?

El gobierno finalmente introduce una cuña dentro de nosotros, que nombra que la asociación chilena está apoyando esta propuesta.

Alessandri dijo que sí...

Y por eso estamos pensando nuestra permanencia en la AChM. Porque consideramos que no han sido representadas todas las miradas y las posturas, y la AChM no puede ser utilizada por alcaldes de derecha que pretenden imponer su posición. Dentro de las trece personas que votamos en el directorio está la alcaldesa de Las Condes, la principal comuna beneficiada con esta compensación del gobierno (...). Creo que lo que aquí debió haber ocurrido es haber dicho existen dos miradas, no tenemos acuerdo, y no imponer por un voto (...). Lo que hace el presidente, en particular al hablar a nombre de la AChM no corresponde, y se falta a la verdad, porque la mitad de los alcaldes de Chile estamos pensando distinto.

¿Cree que el voto de la alcaldesa de Las Condes inclinó la balanza?

Evidentemente que esto inclina la balanza.

¿Tienen plazos para la reflexión sobre dejar o no la AChM?

No nos hemos puesto plazos, porque además estamos en la tramitación de esta megarreforma (...).

¿Con el alcalde Alessandri están conversando sobre esto?

Él no ha concurrido tampoco a una nueva reunión de directorio, no ha hablado con nosotros.

Si se aprueba como está la fórmula del gobierno, ¿saldrían de la asociación?

No podría asegurarlo, porque es una decisión colectiva. Ahora, evidentemente que el respaldo que hizo la AChM, con solo siete alcaldes, considerando entre esos siete a la alcaldesa Las Condes, nos complica en cuanto a nuestra permanencia en la asociación.

El camino que queda para modificaciones en el tema de compensaciones sería por Ley de Presupuesto. ¿Le gusta estar año a año conversando esto?

Evidentemente no estamos de acuerdo con hablar año a año de esto, ir a pelear todos los años al Congreso, que además nos resta autonomía respecto a nuestros recursos. Creo que no es el camino.

¿Qué tan cerca o lejos está la opción de una asociación de alcaldes progresistas, como planteó acá el alcalde Claudio Castro?

Hay varios alcaldes y alcaldesas que lo han planteado. A mí me gustan las asociaciones que defienden más bien esta diversidad, estas asociaciones que son más amplias, que son transversales.

¿Es crítico el momento que vive la AChM?

Estamos en un momento crítico, yo diría, en cuanto también al ánimo que hay en nuestros alcaldes y alcaldesas. Estamos en un momento difícil.