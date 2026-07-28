“Ni siquiera durante la dictadura se atrevieron”: fuerte rechazo de la oposición a ofensiva republicana para privatizar Codelco

La ofensiva del Partido Republicano que busca que el gobierno del Presidente José Antonio Kast inicie una nueva batalala para la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que actualmente es 100% estatal, generó una dura respuesta por parte de la oposición.

Tal como dio a conocer La Tercera, el timonel del Partido Repúblicano, Arturo Squella, lidera la postura e indicó a este medio que “lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa”.

Con la megarreforma ad portas de ser promulgada, el presidente de los republicanos, Arturo Squella, indicó que “es tiempo de evaluar en serio, la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que en manos del Estado están impedidas de ser competitivas”.

Al respecto uno de los que salió al paso fue el exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), quien manifestó que “privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar ”.

A su vez, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, recalcó que: “La intención de privatizar Codelco confirma el rumbo que ha tomado este gobierno. No se trata de una decisión aislada, sino de una visión radicalmente ideológica que vuelve a instalar las recetas económicas de la dictadura: debilitar al Estado y entregar al mercado bienes estratégicos para el desarrollo del país. Chile ya vivió ese modelo, que sólo creó una profunda desigualdad y precarizó la vida de las mayorías. El Estado no es un botín del Partido Republicano, Codelco es de todos los chilenos ”.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, también cuestionó la iniciativa republicana. “Nos oponemos de forma firme y categórica a la idea de privatizar Codelco de cualquier forma. El cobre debe seguir siendo de Chile y de los chilenos. Si el gobierno opta por el camino propuesto por el presidente del Partido Republicano va a cometer un grave error, y significaría que se sacan las caretas y muestran su verdadera cara. Parece que están empezando a perder la vergüenza, y decidir librar una batalla ideológica y cultural desde el extremismo político, y no desde un gobierno de buena gestión que represente a todos los chilenos y chilenas”,. sostuvo.

A su vez, el senador Daniel Núñez (PC) señaló: “ Le aviso al senador Squella y al Partido Republicano: Codelco no se toca. No aguantaremos que privaticen el “sueldo de Chile” para dejarlo en manos de unos pocos”.

En la misma línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) señaló que: “El cobre es de Chile y lo vamos a defender. Impulsar la venta de Codelco como propone el Partido Republicano es un acto vendepatria. Y lo dicen sin pudor, quieren hacerlo rápido, antes de perder los votos que hoy les dan la mayoría y que están amenazados por desafueros por casos de corrupción. No les basta con entregar privilegios al 1% más rico a costa del 99% de la gente, ahora quieren poner en venta el principal patrimonio de todos los chilenos. Vender Codelco sería una provocación en contra de Chile y en contra de todos los chilenos, de consecuencias políticas y sociales insospechadas. El cobre es de Chile y lo vamos a defender con todas las herramientas”.

En tanto, el residente de la Comisión de Minería y Energía, diputado Cristián Tapia (Ind-PPD) sostuvo que le parecían “incomprensibles las declaraciones del presidente del Partido Republicano de querer analizar la privatización de Codelco. Yo he escuchado a Daniel Mas, biministro de Minería y Economía, y al presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, descartar esa posibilidad”. Y agregó que: “Yo creo que republicanos tiene que ser más patriota. No le puede entregar al mundo privado algo que nos costó tanto tener en nuestro país, una empresa tan importante como Codelco. Si bien es cierto, en los últimos años no ha sido buena la administración, este gobierno dice tener todas las capacidades para cambiar el camino".

Por su parte, el jefe del comité PS, PPD y Liberales, además miembro de la comisión de Energía y Minería del Senado, senador Juan Luis Castro (PS), emplazó directamente al gobierno: “¿Están con los republicanos, que es su partido matriz? ¿O van a estar con lo que le han dicho a la ciudadanía que no se va a privatizar Codelco? Esta es la hora de la verdad. Porque ellos mismos, en sus filas, andan pidiendo esto. Entonces, bueno, que de una vez por todas este capítulo lo cierre el propio gobierno ”.

A su vez, el timonel de la DC, diputado Álvaro Ortiz, manifesto: “Una más del gobierno, ahora quieren privatizar Codelco, les parece poco todo lo que han hecho con la megarreforma, todo el daño que le van a hacer a millones de chilenos y chilenas y que en un tiempo más se van a dar cuenta del verdadero interés de este gobierno, solo lo económico, solo una planilla Excel, donde todo es un número y todo tiene un precio”.