Presidente de la UDI por salidas de autoridades de gobierno: “El número no es menor, no es una buena señal”

Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, abordó esta jornada las más de 30 salidas de autoridades desde el inicio del mandato de José Antonio Kast, siendo entre las últimas la salida del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez tras dar positivo en un test de drogas, del seremi de Salud de Magallanes, del seremi de Vivienda de la Región del Maule y la renuncia del seremi del Trabajo de Tarapacá,

Consultado al respecto por Radio ADN, el diputado expresó que esto “no es una buena señal”.

“La verdad es que el número no es menor, no vale la pena esconderlo ni vale la pena negarlo”, señaló.

“Yo aquí no tengo otra cosa que decir que encuentro que no es una buena señal que salgan tantos seremis”, apuntó. “Por supuesto que uno hubiese querido que los seremis que fueron nombrados se mantuvieran en sus cargos, con una buena gestión y sin ningún tiempo de problema ni escándalo, pero a veces ocurren cosas que el gobierno tiene que enfrentar y tiene que tomar una decisión”.

En esto, apuntó que los casos que se conocieron las últimas horas, como el del seremi en la Región de Magallanes, “es absolutamente impresentable” ante denuncias de acoso laboral, y en eso “la verdad es que me parece muy bien que en esos casos el gobierno les pida la salida”.

“Hay otros casos de seremis que por un tema presupuestario, porque es la realidad de Chile, yo he podido conversar con ellos y me dicen ‘no tenemos suficiente plata, ni siquiera para contratar a una persona adicional’, y claro, esos son temas de restricciones presupuestarias que hoy día está sufriendo el gobierno por una realidad que escapa a la gestión de este propio gobierno”, señaló.

Frente a las críticas de la oposición que acusan una improvisación del gobierno, Ramírez señaló que aquello no era así.

“Acá hay un equipo de gente que ha estado trabajando en el Segundo Piso, en la búsqueda de quiénes son las mejores personas, algunos de los seremis que han salido fueron seremis en el pasado, y tuvieron una muy buena gestión”, señaló.

En esta línea, indicó que “a veces ocurre que se nombra a una persona y sin importar el nivel de gestión que tenga, se quedan hasta el final, o si hay algún problema, el problema se pone debajo de la alfombra”.

“Aquí se está actuando de una manera distinta, el costo es, por supuesto, tener que enfrentar una realidad, que es que han salido muchos seremis, mucho más de los que quisiéramos (...) a mí me parece que es correcto cuando las personas no están dando el ancho en una situación de gobierno de emergencia”, añadió.

Sobre la salida del subsecretario de Hacienda tras dar positivo en un test de drogas, y si fue o no una decisión apresurada del gobierno, Ramírez señaló que puede ser un falso positivo, y en ese caso, en su opinión, “no habría ningun problema para que el subsecretario volviese al gobierno”.

“Yo creo que lo que hizo el gobierno, de apartar de inmediato de sus funciones al subsecretario, es lo correcto”, afirmó.