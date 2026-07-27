Gobierno suma nueva salida: Kast acepta renuncia de seremi del Trabajo de Tarapacá

A través de un comunicado, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó que el Presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del seremi del Trabajo de Tarapacá, Cristián Cabezas.

Su salida se hará efectiva este lunes 27 de julio, mientras el gobierno inicia el proceso para designar a su reemplazante.

La cartera también señaló que, mientras se concreta el nombramiento de la nueva autoridad regional, la Secretaría Regional Ministerial continuará desarrollando con normalidad sus funciones, resguardando la continuidad del servicio y la implementación de las políticas públicas en beneficio de los trabajadores de la región.

“El Ministerio del Trabajo y Previsión Social reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones públicas, la probidad, el buen funcionamiento del Estado y la promoción de ambientes laborales seguros y respetuosos”, concluye el comunicado.

Cabezas enfrentaba fuertes cuestionamientos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que había solicitado su salida del cargo.

Con esta renuncia, el gobierno suma 34 salidas de autoridades desde el inicio del mandato de José Antonio Kast, entre ellas dos ministras: Mara Sedini y Trinidad Steinert.

Alvarado por salidas de seremis: “El gobierno va a ser intransable”

El biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, señaló que la salida de los distintos seremis responde a distintas razones, considerando que al inicio de cada gobierno se designa un gran número de cargos. Explicó que algunas renuncias son voluntarias o responden a motivos personales o laborales, pero recalcó que existen casos vinculados a conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Respecto de las denuncias contra los exseremis de Magallanes y Tarapacá, afirmó que el gobierno será “intransable” frente a situaciones de maltrato u otras conductas impropias. En el caso del exseremi de Magallanes, indicó que existe una investigación del Ministerio Público y que el Ejecutivo adoptó una decisión política oportuna al solicitar su salida del cargo.