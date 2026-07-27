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    “Parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”: ministro Barros critica aranceles de EE.UU.

    El titular de Defensa defendió las relaciones comerciales de Chile tanto con China como con Estados Unidos: "Tenemos que tener relaciones con ambos y no somos parte de un conflicto que pudiera existir en un ámbito geopolítico".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Poniendo en duda la cercanía con el gobierno de Estados Unidos, el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionó el aumento de aranceles para productos importados desde Chile, en un 12,5%, lo que además calificó como “muy injusto”.

    “Es algo injusto y es algo que nos deja bastante confusos. Se supone que somos países muy amigos, muy cercanos, el embajador que está aquí, nos conoce”, empezó diciendo el secretario de Estado en conversación, con radio Infinita.

    En esa línea añadió que “aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión por un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, el trabajo forzoso, una suerte de castigo por esclavismo, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.

    Así, el ministro de Defensa puntualizó que “primero, se establecen diferenciaciones entre unos países y otros. Dos, no se ajusta a la realidad. Chile tiene uno de los estándares en materia laboral más altos del mundo, me atrevo a decir que incluso por sobre el estándar americano”.

    Por ello, Barros apuntó que “venir a plantear que Chile tiene una legislación, una actitud laxa en materia de los derechos de las personas, es muy duro y no se entiende, a la luz de la relación que tenemos, por ejemplo, en la invitación a participar en otras instancias de colaboración en el ámbito militar, que empieza a dudar uno cuál es la verdadera cercanía que existe en estas relaciones”.

    E insistió que “en Chile no tenemos trabajo forzoso ni esclavitud, el reproche podría ser de países proveedores de insumos, materias primas o servicios que inciden en estos productos y tampoco es así. No se entiende, es desconcertante para la relación que tenemos con Estados Unidos”.

    Finalmente sostuvo que “Chile tiene grandes socios comerciales, China es el principal. Con Estados Unidos tenemos identidad de legislación comercial, criterio financiero. Somos parte de la cultura occidental y Estados Unidos es la principal. Tenemos que tener relaciones con ambos y no somos parte de un conflicto que pudiera existir en un ámbito geopolítico”.

    Temporales

    En tanto, el ministro de Defensa hizo un balance sobre cómo ha actuado el gobierno respecto de los sistemas frontales que han afectado a distintas regiones del país y defendió el actuar de este.

    Consultado, por ejemplo, por los dichos del alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien sostuvo que el gobierno “llegó tarde” para enfrentar la emergencia, el ministro sostuvo que: “La política a veces nubla la vista y se busca sacar aprovechamiento del dolor de las personas”.

    “Decir que ha habido abandono, que el Estado no ha estado, me parece un aprovechamiento político”, añadió.

    Además, añadió que “la emergencia en su etapa más dramática está superada”, añadiendo que “ya se está trabajando en normalizar” el acceso a algunas zonas que están aisladas y en labores de reconectividad.

    Más sobre:ArancelesFernando BarrosMinistro de Defensa

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