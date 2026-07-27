Fiscalía de Valparaíso detalla cadena de decisiones que hicieron perder 57 minutos para evacuación en megaincendio de 2024

Fue un momento emotivo e incómodo a la vez.

Los nombres completos de las 138 víctimas fatales del megaincendio del 2 de febrero de 2024 resonaron la mañana de este lunes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en medio de la formalización de dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a los que se les imputa no haber dispuesto oportunamente la evacuación ante el avance de las llamas.

El Ministerio Público sostiene que hubo una ventana de tiempo que esas 138 personas pudieron haber tenido para escapar y responsabiliza a Juan Atienza, que era el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Valparaíso cuando se desató el siniestro, y al comandante de Incidentes en el Puesto de Mando Unificado dispuesto esa jornada, Luis Correa Jiménez.

A ambos se les imputa un cuasidelito de homicidio respecto a los 138 fallecidos en la tragedia.

Accediendo a la solicitud del ente persecutor, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para los dos exfuncionarios de Conaf, junto con su arraigo y prohibición de acercamiento a testigos.

Se decretó un plazo de investigación de 180 días.

En la audiencia, en base al trabajo realizado en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, el fiscal Claudio Rebeco, persecutor que encabeza la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, cuestionó las decisiones de los dos imputados durante la emergencia.

El fuego fue provocado intencionalmente por brigadistas de Conaf y un voluntario de Bomberos que operó por cerca de cuatro años generando incendios en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y sus alrededores.

Rebeco explicó que a las 18.08 horas el fuego cruzó el estero Marga Marga a la altura de Quilpué y a las 18.37 ya estaba en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Allí se registró la primera víctima.

Por disposición del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) emitió un mensaje de evacuación a las 18.41, en base a información circunstancial que fue oída desde la frecuencia radial de Bomberos.

Según el persecutor, la “información útil” para haber activado esa alerta ya se tenía a las 17.40 horas.

“La información la supieron y pudieron transmitirla, pero pese a ello no emitieron la alerta”, aseguró.

La primera víctima, pudo haber contado con 57 minutos a su favor.

“Temeraria imprudencia”

La fiscal regional, Claudia Perivancich, entregó detalles del monitoreo de la emergencia ante el siniestro.

De acuerdo a su relato, a las 17.35 horas, dentro del monitoreo del avance desde el sur del foco del incendio forestal de comportamiento extremo, el funcionario de Conaf Valparaíso Fernando Concha Montesinos, desde una torre de vigilancia, informó vía radial la detección de un foco de incendio generado en Fundos Siete Hermanas, comuna de Viña del Mar.

Por otro lado, un vuelo de reconocimiento realizado a esa hora estableció que el fuego se ubicaba a cerca de un kilómetro del Troncal Sur.

Perivancich sostuvo que “con una temeraria imprudencia, negligencia y evidente infracción a la reglamentación aplicable a este tipo de emergencias”, Correa y Atienza “omitieron realizar múltiples comportamientos que de ellos eran esperables y exigibles atendida la posición que ocupaban y los conocimientos especiales que poseían”.

“Los imputados no cumplieron con el deber reglamentario de informar a Senapred acerca de la dirección de avance del fuego, ni solicitaron la activación de la alerta SAE tan pronto tomaron conocimiento a eso de las 17.40 horas que el fuego se había extendido al Fondo Siete Hermanas con riesgo cierto de propagación a sectores poblados de Viña del Mar y Quilpué”, indicó la fiscal regional.

La persecutora detalló que el fuego cruzó el estero Marga Marga a las 18.08 horas, específicamente a la altura del fundo Los Lunes, comuna de Quilpué, y a las 18.37 horas ya se encontraba en las laderas del Jardín Botánico, comuna de Viña del Mar, lugar en donde a esa hora falleció calcinada la víctima Patricia Esmeralda Araya Sánchez, su madre y dos de sus nietos, y desde donde se siguió propagando a otros sectores poblados que resultaron afectados por el siniestro".

“De haber informado a los imputados oportunamente el comportamiento del incendio forestal que estaba siendo monitoreado por Conaf, las víctimas de este caso habrían tenido a lo menos una ventana de 57 minutos o más, dependiendo de la llegada posterior del fuego, para huir del peligro letal de las llamas y los gases tóxicos emanados de la combustión”, lamentó.

Los fallecidos

De acuerdo al registro del Ministerio Público, las víctimas directas del incendio, todas fallecidas, son las siguientes: