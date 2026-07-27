Fiscalía de Valparaíso detalla cadena de decisiones que hicieron perder 57 minutos para evacuación en megaincendio de 2024
Dos exfuncionarios de Conaf quedaron con arresto domiciliario tras ser formalizados por cuasidelito de homicidio. Según la indagatoria, contaban con la información para solicitar la activación del SAE y no lo hicieron. Finalmente, el mensaje se emitió por información de Bomberos, cuando ya se había registrado la primera víctima.
Fue un momento emotivo e incómodo a la vez.
Los nombres completos de las 138 víctimas fatales del megaincendio del 2 de febrero de 2024 resonaron la mañana de este lunes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en medio de la formalización de dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a los que se les imputa no haber dispuesto oportunamente la evacuación ante el avance de las llamas.
El Ministerio Público sostiene que hubo una ventana de tiempo que esas 138 personas pudieron haber tenido para escapar y responsabiliza a Juan Atienza, que era el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Valparaíso cuando se desató el siniestro, y al comandante de Incidentes en el Puesto de Mando Unificado dispuesto esa jornada, Luis Correa Jiménez.
A ambos se les imputa un cuasidelito de homicidio respecto a los 138 fallecidos en la tragedia.
Accediendo a la solicitud del ente persecutor, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para los dos exfuncionarios de Conaf, junto con su arraigo y prohibición de acercamiento a testigos.
Se decretó un plazo de investigación de 180 días.
En la audiencia, en base al trabajo realizado en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, el fiscal Claudio Rebeco, persecutor que encabeza la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, cuestionó las decisiones de los dos imputados durante la emergencia.
El fuego fue provocado intencionalmente por brigadistas de Conaf y un voluntario de Bomberos que operó por cerca de cuatro años generando incendios en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y sus alrededores.
Rebeco explicó que a las 18.08 horas el fuego cruzó el estero Marga Marga a la altura de Quilpué y a las 18.37 ya estaba en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Allí se registró la primera víctima.
Por disposición del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) emitió un mensaje de evacuación a las 18.41, en base a información circunstancial que fue oída desde la frecuencia radial de Bomberos.
Según el persecutor, la “información útil” para haber activado esa alerta ya se tenía a las 17.40 horas.
“La información la supieron y pudieron transmitirla, pero pese a ello no emitieron la alerta”, aseguró.
La primera víctima, pudo haber contado con 57 minutos a su favor.
“Temeraria imprudencia”
La fiscal regional, Claudia Perivancich, entregó detalles del monitoreo de la emergencia ante el siniestro.
De acuerdo a su relato, a las 17.35 horas, dentro del monitoreo del avance desde el sur del foco del incendio forestal de comportamiento extremo, el funcionario de Conaf Valparaíso Fernando Concha Montesinos, desde una torre de vigilancia, informó vía radial la detección de un foco de incendio generado en Fundos Siete Hermanas, comuna de Viña del Mar.
Por otro lado, un vuelo de reconocimiento realizado a esa hora estableció que el fuego se ubicaba a cerca de un kilómetro del Troncal Sur.
Perivancich sostuvo que “con una temeraria imprudencia, negligencia y evidente infracción a la reglamentación aplicable a este tipo de emergencias”, Correa y Atienza “omitieron realizar múltiples comportamientos que de ellos eran esperables y exigibles atendida la posición que ocupaban y los conocimientos especiales que poseían”.
“Los imputados no cumplieron con el deber reglamentario de informar a Senapred acerca de la dirección de avance del fuego, ni solicitaron la activación de la alerta SAE tan pronto tomaron conocimiento a eso de las 17.40 horas que el fuego se había extendido al Fondo Siete Hermanas con riesgo cierto de propagación a sectores poblados de Viña del Mar y Quilpué”, indicó la fiscal regional.
La persecutora detalló que el fuego cruzó el estero Marga Marga a las 18.08 horas, específicamente a la altura del fundo Los Lunes, comuna de Quilpué, y a las 18.37 horas ya se encontraba en las laderas del Jardín Botánico, comuna de Viña del Mar, lugar en donde a esa hora falleció calcinada la víctima Patricia Esmeralda Araya Sánchez, su madre y dos de sus nietos, y desde donde se siguió propagando a otros sectores poblados que resultaron afectados por el siniestro".
“De haber informado a los imputados oportunamente el comportamiento del incendio forestal que estaba siendo monitoreado por Conaf, las víctimas de este caso habrían tenido a lo menos una ventana de 57 minutos o más, dependiendo de la llegada posterior del fuego, para huir del peligro letal de las llamas y los gases tóxicos emanados de la combustión”, lamentó.
Los fallecidos
De acuerdo al registro del Ministerio Público, las víctimas directas del incendio, todas fallecidas, son las siguientes:
- Luis Fernando Ahumada Ahumada
- Mariana Leonor Alvarado Casanova
- Juan Domingo Álvarez Aguilar
- Natalia del Carmen Aranda Múñoz
- Jessica Magdalena Araneda González
- Magdalena Isabel Araya Covarrubias
- Francisco Javier Araya Mora
- Patricia Esmeralda Araya Sánchez
- Violeta María Astudillo Astudillo
- Gabriel Enrique Astudillo Astudillo
- Francisco Aníbal Azócar Quiero
- Marina Rosa Barrientos Valderrama
- Alyson Scarlet Bastías Cruz
- Inelia del Carmen Bórquez Rojas
- Laura Ester Bugueño Araya
- Guillermo Cabello Ahumada
- Carolina Fabiola Cáceres Leiva
- Ermelinda Droguez Cáceres Leiva
- Katherine Patricia Castro Segura
- Luis Alberto Chávez Parada
- Osman Chávez Valdés
- Luis Alberto Collao Villalobos
- Hugo Osvaldo Cruz Lillo
- Elizabeth de Lourdes Díaz Gallardo
- Fernando Alejandro Federici Silva
- Laura Angélica Fernández Fernández
- Juan Alejandro Flores Villegas
- Héctor Miguel Fuentes Lantaño
- Luisa Elena Fuentes Verdugo
- Rafael Alberto Gallardo Figueroa
- Luz Marina Gallardo Gallardo
- Rafaela Elisa González Cruz
- Hugo Yefferson González Díaz
- Erasmo del Carmen González Rodríguez
- Marco Antonio González Segovio
- Arnaldo Guajardo Rivera
- Jeanette Dinorah del Carmen Guerra Quiroz
- Juan Carlos Henríquez Garrido
- Pedro Crisólogo Hernández González
- Héctor Vicente Herrera Galleguillos
- Carlos Edmundo Iturrieta Muñoz
- Amelia Rosa Jacques Bernal
- Christian Kirkman Samson
- René del Tránsito Lastra Lastra
- Jacinto del Carmen Leiva Leiva
- Julio Armando Leiva Mancilla
- Juan Antonio León León
- Wanda Soledad del Rosario León Saldívar
- José Luis Lizama Riveros
- Eduardo Llanos Ramírez
- Óscar Humberto Lobos Olivares
- María López Álvarez
- Florencia Antonia López Leiva
- Eduardo Féliz López Molina
- Claudia Soledad López Porras
- Mario Armando López Sandoval
- Erick Sandro Maggio Aguirre
- Jaime Custodio Maldonado Araya
- Luisa Matilde de la Cruz Martínez Vera
- Alicia de las Mercedes Medina Guerrero
- Irene Maribel Meneses Llanos
- Julio César Molina Alvarado
- Mauricio Reinaldo Molina Estay
- Rigoberto Osvaldo Molina Garrido
- Cupertino Eufenio Mondaca Naranjo
- Juio Hernán Monsalve Toledo
- Mirna de Lourdes Montiel Ojeda
- María Fanny Moreno Morales
- Ángela Paulina Moya González
- Moisés Muñoz Paya
- Carlos Alberto Muñoz Retamales
- Claudio Alejandro Navarro Muñoz
- María Irma Nieto Aguilera
- Carlos Alfonso Octuvia Brito
- Beatriz del Carmen Olmedo Puebla
- Estefanía Alejandra Orellana Araya
- Anastasia Elizabeth Orellana Díaz
- Vicente Mateo Palacios Avilés
- Trinidad Celeste Palacios Avilés
- Alejandra Peña Estay
- Juana Rosa Peña Salvo
- Gabriel Guillermo Peñaloza Múñoz
- José María Pezoa Núñez
- Pedro Pietrantoni Navarro
- Adán Francisco Pizarro Molina
- María Cecilia Porras Olivares
- Gladis del Carmen Pradenas Pradenas
- Ana Mercedes Quiero Silva
- Minerva Quiero Silva
- Sandra Ivonne Quijanes Gatica
- Antonio Patricio Quijanes González
- Jeanette del Carmen Quijones Machuca
- José Miguel Raffernau Galleguillos
- Isabel del Tránsito Ramírez Cisternas
- Leoncio Riquelme Tolra
- María Graciela Rivera Valdevenito
- Osvaldo Antonio Rojas Donoso
- María Isabel Rojas Gutiérrez
- Guido del Tránsito Rojas Páez
- Fernando Alberto Rojas Ramos
- Trinidad del Pilar Rojas Veliz
- Cecila del Carmen Rossel Salas
- Alicia Beatriz Saavedra Díaz
- Rosa Herminia Sánchez Césped
- Violeta Julia Santana Núñez
- María Ángela Santander Álvarez
- María Teresa Sepúlveda González
- Ana Severino Mella
- Marta Luz Soto Figueroa
- Egidio Arturo Soto Figueroa
- Maritza Tapia Sandoval
- Enrique Tello Gómez
- Tito Fernando Toledo Ponce
- Hugo Daniel Torres Gómez
- Elvira Rosa Troncoso Concha
- Luisa Ester Troncoso Concha
- María Zulema Troncoso Reyes
- María Cristina Ugalde Rojas
- Delia Uribe Uribe
- Georgina del Carmen Valdes Saravia
- Rodrigo Iván Valenzuela Valenzuela
- María Susana Vargas Arjel
- Osvaldo Hernán Vargas Delgado
- Guillermo Miguel Vega Navarro
- Luis Alberto Vega Noguera
- Berta Constanza Vega Tapia
- Pedro Segundo Vergara Nieto
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