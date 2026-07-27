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    Fiscalía de Valparaíso detalla cadena de decisiones que hicieron perder 57 minutos para evacuación en megaincendio de 2024

    Dos exfuncionarios de Conaf quedaron con arresto domiciliario tras ser formalizados por cuasidelito de homicidio. Según la indagatoria, contaban con la información para solicitar la activación del SAE y no lo hicieron. Finalmente, el mensaje se emitió por información de Bomberos, cuando ya se había registrado la primera víctima.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo ANDRES PINA/ATON CHILE

    Fue un momento emotivo e incómodo a la vez.

    Los nombres completos de las 138 víctimas fatales del megaincendio del 2 de febrero de 2024 resonaron la mañana de este lunes en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, en medio de la formalización de dos exfuncionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a los que se les imputa no haber dispuesto oportunamente la evacuación ante el avance de las llamas.

    El Ministerio Público sostiene que hubo una ventana de tiempo que esas 138 personas pudieron haber tenido para escapar y responsabiliza a Juan Atienza, que era el jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales (Deprif) de Conaf Valparaíso cuando se desató el siniestro, y al comandante de Incidentes en el Puesto de Mando Unificado dispuesto esa jornada, Luis Correa Jiménez.

    A ambos se les imputa un cuasidelito de homicidio respecto a los 138 fallecidos en la tragedia.

    Accediendo a la solicitud del ente persecutor, el Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de reclusión domiciliaria total para los dos exfuncionarios de Conaf, junto con su arraigo y prohibición de acercamiento a testigos.

    Se decretó un plazo de investigación de 180 días.

    En la audiencia, en base al trabajo realizado en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, el fiscal Claudio Rebeco, persecutor que encabeza la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía de Valparaíso, cuestionó las decisiones de los dos imputados durante la emergencia.

    El fuego fue provocado intencionalmente por brigadistas de Conaf y un voluntario de Bomberos que operó por cerca de cuatro años generando incendios en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y sus alrededores.

    Rebeco explicó que a las 18.08 horas el fuego cruzó el estero Marga Marga a la altura de Quilpué y a las 18.37 ya estaba en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Allí se registró la primera víctima.

    Por disposición del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) emitió un mensaje de evacuación a las 18.41, en base a información circunstancial que fue oída desde la frecuencia radial de Bomberos.

    Según el persecutor, la “información útil” para haber activado esa alerta ya se tenía a las 17.40 horas.

    “La información la supieron y pudieron transmitirla, pero pese a ello no emitieron la alerta”, aseguró.

    La primera víctima, pudo haber contado con 57 minutos a su favor.

    “Temeraria imprudencia”

    La fiscal regional, Claudia Perivancich, entregó detalles del monitoreo de la emergencia ante el siniestro.

    De acuerdo a su relato, a las 17.35 horas, dentro del monitoreo del avance desde el sur del foco del incendio forestal de comportamiento extremo, el funcionario de Conaf Valparaíso Fernando Concha Montesinos, desde una torre de vigilancia, informó vía radial la detección de un foco de incendio generado en Fundos Siete Hermanas, comuna de Viña del Mar.

    Por otro lado, un vuelo de reconocimiento realizado a esa hora estableció que el fuego se ubicaba a cerca de un kilómetro del Troncal Sur.

    Perivancich sostuvo que “con una temeraria imprudencia, negligencia y evidente infracción a la reglamentación aplicable a este tipo de emergencias”, Correa y Atienza “omitieron realizar múltiples comportamientos que de ellos eran esperables y exigibles atendida la posición que ocupaban y los conocimientos especiales que poseían”.

    “Los imputados no cumplieron con el deber reglamentario de informar a Senapred acerca de la dirección de avance del fuego, ni solicitaron la activación de la alerta SAE tan pronto tomaron conocimiento a eso de las 17.40 horas que el fuego se había extendido al Fondo Siete Hermanas con riesgo cierto de propagación a sectores poblados de Viña del Mar y Quilpué”, indicó la fiscal regional.

    La persecutora detalló que el fuego cruzó el estero Marga Marga a las 18.08 horas, específicamente a la altura del fundo Los Lunes, comuna de Quilpué, y a las 18.37 horas ya se encontraba en las laderas del Jardín Botánico, comuna de Viña del Mar, lugar en donde a esa hora falleció calcinada la víctima Patricia Esmeralda Araya Sánchez, su madre y dos de sus nietos, y desde donde se siguió propagando a otros sectores poblados que resultaron afectados por el siniestro".

    “De haber informado a los imputados oportunamente el comportamiento del incendio forestal que estaba siendo monitoreado por Conaf, las víctimas de este caso habrían tenido a lo menos una ventana de 57 minutos o más, dependiendo de la llegada posterior del fuego, para huir del peligro letal de las llamas y los gases tóxicos emanados de la combustión”, lamentó.

    Los fallecidos

    De acuerdo al registro del Ministerio Público, las víctimas directas del incendio, todas fallecidas, son las siguientes:

    1. Luis Fernando Ahumada Ahumada
    2. Mariana Leonor Alvarado Casanova
    3. Juan Domingo Álvarez Aguilar
    4. Natalia del Carmen Aranda Múñoz
    5. Jessica Magdalena Araneda González
    6. Magdalena Isabel Araya Covarrubias
    7. Francisco Javier Araya Mora
    8. Patricia Esmeralda Araya Sánchez
    9. Violeta María Astudillo Astudillo
    10. Gabriel Enrique Astudillo Astudillo
    11. Francisco Aníbal Azócar Quiero
    12. Marina Rosa Barrientos Valderrama
    13. Alyson Scarlet Bastías Cruz
    14. Inelia del Carmen Bórquez Rojas
    15. Laura Ester Bugueño Araya
    16. Guillermo Cabello Ahumada
    17. Carolina Fabiola Cáceres Leiva
    18. Ermelinda Droguez Cáceres Leiva
    19. Katherine Patricia Castro Segura
    20. Luis Alberto Chávez Parada
    21. Osman Chávez Valdés
    22. Luis Alberto Collao Villalobos
    23. Hugo Osvaldo Cruz Lillo
    24. Elizabeth de Lourdes Díaz Gallardo
    25. Fernando Alejandro Federici Silva
    26. Laura Angélica Fernández Fernández
    27. Juan Alejandro Flores Villegas
    28. Héctor Miguel Fuentes Lantaño
    29. Luisa Elena Fuentes Verdugo
    30. Rafael Alberto Gallardo Figueroa
    31. Luz Marina Gallardo Gallardo
    32. Rafaela Elisa González Cruz
    33. Hugo Yefferson González Díaz
    34. Erasmo del Carmen González Rodríguez
    35. Marco Antonio González Segovio
    36. Arnaldo Guajardo Rivera
    37. Jeanette Dinorah del Carmen Guerra Quiroz
    38. Juan Carlos Henríquez Garrido
    39. Pedro Crisólogo Hernández González
    40. Héctor Vicente Herrera Galleguillos
    41. Carlos Edmundo Iturrieta Muñoz
    42. Amelia Rosa Jacques Bernal
    43. Christian Kirkman Samson
    44. René del Tránsito Lastra Lastra
    45. Jacinto del Carmen Leiva Leiva
    46. Julio Armando Leiva Mancilla
    47. Juan Antonio León León
    48. Wanda Soledad del Rosario León Saldívar
    49. José Luis Lizama Riveros
    50. Eduardo Llanos Ramírez
    51. Óscar Humberto Lobos Olivares
    52. María López Álvarez
    53. Florencia Antonia López Leiva
    54. Eduardo Féliz López Molina
    55. Claudia Soledad López Porras
    56. Mario Armando López Sandoval
    57. Erick Sandro Maggio Aguirre
    58. Jaime Custodio Maldonado Araya
    59. Luisa Matilde de la Cruz Martínez Vera
    60. Alicia de las Mercedes Medina Guerrero
    61. Irene Maribel Meneses Llanos
    62. Julio César Molina Alvarado
    63. Mauricio Reinaldo Molina Estay
    64. Rigoberto Osvaldo Molina Garrido
    65. Cupertino Eufenio Mondaca Naranjo
    66. Juio Hernán Monsalve Toledo
    67. Mirna de Lourdes Montiel Ojeda
    68. María Fanny Moreno Morales
    69. Ángela Paulina Moya González
    70. Moisés Muñoz Paya
    71. Carlos Alberto Muñoz Retamales
    72. Claudio Alejandro Navarro Muñoz
    73. María Irma Nieto Aguilera
    74. Carlos Alfonso Octuvia Brito
    75. Beatriz del Carmen Olmedo Puebla
    76. Estefanía Alejandra Orellana Araya
    77. Anastasia Elizabeth Orellana Díaz
    78. Vicente Mateo Palacios Avilés
    79. Trinidad Celeste Palacios Avilés
    80. Alejandra Peña Estay
    81. Juana Rosa Peña Salvo
    82. Gabriel Guillermo Peñaloza Múñoz
    83. José María Pezoa Núñez
    84. Pedro Pietrantoni Navarro
    85. Adán Francisco Pizarro Molina
    86. María Cecilia Porras Olivares
    87. Gladis del Carmen Pradenas Pradenas
    88. Ana Mercedes Quiero Silva
    89. Minerva Quiero Silva
    90. Sandra Ivonne Quijanes Gatica
    91. Antonio Patricio Quijanes González
    92. Jeanette del Carmen Quijones Machuca
    93. José Miguel Raffernau Galleguillos
    94. Isabel del Tránsito Ramírez Cisternas
    95. Leoncio Riquelme Tolra
    96. María Graciela Rivera Valdevenito
    97. Osvaldo Antonio Rojas Donoso
    98. María Isabel Rojas Gutiérrez
    99. Guido del Tránsito Rojas Páez
    100. Fernando Alberto Rojas Ramos
    101. Trinidad del Pilar Rojas Veliz
    102. Cecila del Carmen Rossel Salas
    103. Alicia Beatriz Saavedra Díaz
    104. Rosa Herminia Sánchez Césped
    105. Violeta Julia Santana Núñez
    106. María Ángela Santander Álvarez
    107. María Teresa Sepúlveda González
    108. Ana Severino Mella
    109. Marta Luz Soto Figueroa
    110. Egidio Arturo Soto Figueroa
    111. Maritza Tapia Sandoval
    112. Enrique Tello Gómez
    113. Tito Fernando Toledo Ponce
    114. Hugo Daniel Torres Gómez
    115. Elvira Rosa Troncoso Concha
    116. Luisa Ester Troncoso Concha
    117. María Zulema Troncoso Reyes
    118. María Cristina Ugalde Rojas
    119. Delia Uribe Uribe
    120. Georgina del Carmen Valdes Saravia
    121. Rodrigo Iván Valenzuela Valenzuela
    122. María Susana Vargas Arjel
    123. Osvaldo Hernán Vargas Delgado
    124. Guillermo Miguel Vega Navarro
    125. Luis Alberto Vega Noguera
    126. Berta Constanza Vega Tapia
    127. Pedro Segundo Vergara Nieto
    128. Patricio Enrique Vergara Tapia
    129. Rodrigo Luis Villablanca Venegas
    130. Lucia Villalobos Rifo
    131. Hernán Zenon Villarroel Esparza
    132. Camila Andrea Yáñez Herrera
    133. Luis Andrés Yáñez León
    134. Pedro Eduardo Zepeda Cañete
    135. Xaviera Constanza Zúñiga Ahumada
    136. Vicente Thomás Zúñiga Ahumada
    137. Rosa Eugenia Alfaro Saldaño
    138. Francisca Patricia Astorga Oyarce
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