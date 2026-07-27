Charli XCX lanza su desafiante nuevo disco “Music, Fashion, Film”

Ya está disponible, Music, Fashion, Film, el nuevo disco de Charli XCX, sucesor del exitoso Brat. Este incluye los recientes lanzamientos Camera, Wink Wink, SS26 y Rock Music.

El disco llega con un gran éxito de crítica; The Guardian lo califica como“otro álbum magníficamente astuto y desarmadoramente profundo sobre la inestabilidad de la identidad”en una entusiasta reseña de 5 estrellas.

Clash elogia su“inquietante y brillantemente desolador cambio de dirección”, la BBC lo etiqueta como“inteligente, autorreferencial, divertido, antagónico y repleto de momentos para estimular tu oído interno”, y Pitchfork le otorga el Best New Music, elogiando las“pequeñas emociones somáticas —armonías vocales duplicadas, contrastes dinámicos marcados— que vienen densamente empaquetadas pero discretas y fácilmente recortables”.

A principios de este mes, Charli XCX celebró el inminente lanzamiento de Music, Fashion, Film con shows pop-up íntimos en Nueva York y Londres con invitados especiales como Clairo, Kim Petras, The Femcels, Jane Remover y Thy Slaughter, junto con un evento de escucha global para fans en cines independientes de todo el mundo con visuales personalizados para acompañar el álbum.

El arte de la portada, fotografiado por Aidan Zamiri, cuenta con la participación de John Cale, Marc Jacobs y Martin Scorsese.

Escucha el disco a continuación