Tras cita con alcaldes: oposición refuerza críticas a mecanismo de compensación y apuesta a reunión con ministro Alvarado

Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposición se reúnen en la sede del Partido Socialista para abordar los últimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Foto: Diego Martin/Aton Chile.

Hasta la sede del Partido Socialista, en París 873, llegaron la mañana de este lunes los alcaldes de oposición de la Región Metropolitana (RM) para una cita con los presidentes y secretarios generales de las colectividades del sector.

Al encuentro asistieron, entre otros, los jefes comunales Karina Delfino (Quinta Normal), Fares Jadue (Recoleta), Joel Olmos (La Cisterna) y Javiera Reyes (Lo Espejo).

El foco principal de la reunión entre los líderes de las fuerzas de oposición y los alcaldes fue el mecanismo de compensación municipal propuesto por el gobierno, a raíz de la exención de contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años, incluida en el megaproyecto.

Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Lo cierto es que en el sector hay un fuerte rechazo a la fórmula que maneja La Moneda, por considerar que acrecienta las diferencias económicas y que finalmente le entregará más recursos a los municipios en mejor posición .

El mecanismo aprobado hasta ahora en la comisión mixta y en la Cámara de Diputados considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la tesorería.

El diputado y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, dijo tras la cita: “Nos hemos reunido con los alcaldes y alcaldesas, y queremos hacer propia, como partidos de oposición, sus planteamientos, su mirada, y también sus propuestas respecto de esta discusión sobre las compensaciones de los recursos que los municipios dejan de percibir por concepto de exención de pago de contribuciones propuesto en el contexto de la megarreforma tributaria del gobierno de José Antonio Kast”.

“Tal cual está planteada la propuesta hoy día, es un castigo para los municipios rurales, es un castigo para las comunas más pobres, más pequeñas de nuestro país. Y gran parte de los recursos que se están compensando se van a las comunas más grandes, a las comunas más ricas, a las comunas y ciudades del sector oriente de Santiago. Eso es profundizar las desigualdades, eso es ayudar más a quienes menos lo necesitan y desproteger, por el otro lado, a las comunas más pequeñas donde están los vecinos y vecinas de los sectores vulnerables y de la clase media de nuestro país”, remarcó.

La propuesta de los alcaldes de oposición es que los recursos compensatorios se inyecten en su totalidad al Fondo Común Municipal, para que se redistribuyan de forma solidaria con aquellos municipios que más lo necesitan.

Desde la oposición, además, señalaron que solicitarán formalmente una reunión al biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, para presentar al Ejecutivo el planteamiento de los jefes comunales del sector.

Santiago, 27 de julio de 2026. Los presidentes, secretarios generales, alcaldes y alcaldesas de los partidos de oposicion se reunen en la sede del Partido Socialista para abordar los ultimos acontecimientos relacionados con la megarreforma del gobierno. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

La senadora y timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en tanto, apuntó que “para los alcaldes de nuestro sector, y que apoyamos, esta propuesta es totalmente injusta. Porque finalmente significa que un municipio como el de San Ramón o La Higuera, por nombrar algunos municipios que tienen menos recursos, van a terminar entregando recursos para los municipios más ricos, para Vitacura, para Las Condes, para Providencia”.

A eso agregó que lo que se propone es que la exención de contribuciones “se focalice en las personas que realmente no pueden pagarlo y que se compense no con la plata de todos los chilenos, sino que se compense con alguna otra fórmula. La propuesta que han formulado aquí los alcaldes y alcaldesas tiene que ver con que los recursos que va a poner el gobierno los pongan al Fondo Común Municipal y que se distribuyan según los criterios de ese fondo, es decir, según las necesidades que tenga cada municipio”.

La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, por su parte, emplazó que “si es que eventualmente no hay compensación para las comunas, va a ser responsabilidad exclusiva del gobierno y del ministro (Jorge) Quiroz, con su nula disposición ni a escuchar ni a entender que este es un problema que va a tener efectos concretos en la otorgación de beneficios en materia de salud, en materia de luminarias, en materia de seguridad”.