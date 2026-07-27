Senador Carter califica como “bochorno” aplazamiento de megarreforma: ”Dependíamos de nosotros mismos, no de la oposición"

El senador Rodolfo Carter (Ind. republicano) abordó el revés que sufrió el gobierno la semana pasada luego de que el Senado, ante solicitud del propio Ejecutivo, se viera obligado a aplazar la votación del informe de la comisión mixta por la megarreforma al faltar votos para su aprobación.

Carter expresó en radio Agricultura que la situación “sin duda fue un bochorno”. “Las cosas no hay que disimularlas, la gente es lo suficientemente habilidosa como para distinguir cuando los políticos tratan de tirar la pelota fuera de la cancha. Fue claramente un bochorno, un error no forzado”, sentenció.

Y continuó: ”Dependíamos de nosotros mismos, no de la oposición, porque la oposición hace ya rato notificó que no está disponible en ningún acuerdo".

En esta línea, el exalcalde señaló que “ahí hay un aprendizaje que hacer, porque hubo mezclas de errores”.

“A un senador de la Región del Biobío se le señaló que ya estábamos con todos los votos y le podía partir, una cosa insólita, porque de verdad, la mínima precaución cuando uno está tan ajustado a una votación, con un voto arriba preferible que ‘so sobre que fa falte’, como dice la sabiduría popular", señaló.

Sumado a esto, indicó, también “hubo un ruido dentro de la UDI que yo espero que en algún momento nos expliquen, porque yo no sé exactamente lo que pasó"

“Entiendo que el senador Sanhueza tenía alguna diferencia, pero me sorprendería mucho porque es un muy buen senador, muy responsable, muy aplicado, y no entendería que hubiese sido parte de esta desprolijidad”, señaló.