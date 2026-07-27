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    Balance tras comité policial: Homicidios han disminuido un 17% a nivel nacional

    El ministro de Seguridad además detalló que los secuestros registrados por la PDI disminuyeron un 45% en lo que va del año.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, entregó este lunes un nuevo balance de seguridad, informando que los homicidios registran una disminución preliminar del 17% en lo que va del año a nivel nacional, respecto a igual periodo de 2025.

    Tras un nuevo comité policial, el ministró detalló que “son cifras aún preliminares, pero a nivel anual llevamos un menos 17%, destacando las disminuciones de Arica y Parinacota con menos 43%, Atacama menos 76% y Metropolitana con menos 17%″.

    En la ocasión además apuntó que los secuestros registrados por la PDI disminuyeron un 45%, mientras que las incautaciones de droga aumentaron un 60%, en lo que va del año.

    En cuanto a los ingresos irregulares detectados, este mencionó que estos bajaron un 86%, y destacando además un aumento en “la reconducción llegando a un 73% de las personas que son detectadas versus niveles del 20 o 30% que había hace algunos año“.

    Asimismo, en cuanto a la violencia en la Macrozona Sur, señaló que los hechos de violencia disminuyeron un 17%.

    El ministro, además abordó la situación carcelaria mencionando que actualmente hay 64 mil reclusos, con un 16% de población extranjera.

    Detención de El Panda

    En la ocasión, el ministro además destacó la detención de El Panda, a la vez que indicó que fueron detenidas cinco personas que pertenecían a su red de apoyo.

    “El procedimiento no solamente terminó con su detención, sino que también con la red de apoyo. Cinco personas detenidas, por lo que sabemos se están investigando más personas”, agregó, apuntando que “nadie que cometadelitos de esa violencia, va a quedar impune“.

    Polémico video de Ítalo Omegna

    El titular de Seguridad, además se refirió a la polémica generada por el video del militante del Partido Libertario, Ítalo Omegna, señalando que “no nos vamos al cargo de lo que diga un asesor de un parlamentario” y que “nuestro estándar es el máximo que podemos aplicar”.

    Según añadió, “estamos trabajando en nuevas normas de compliance para este ministerio, son más de 40 medidas que queremos aplicar para que efectivamente los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, que hay que partir por casa, efectivamente lo cumplan”.

    “Todo el país debe ser muy estricto cuando hablamos de cosas no solamente que son delitos, sino que son cosas de sentido común, son cosas que efectivamente tenemos que tener mucha sensibilidad y empatía y por tanto ese es el cuidado que estamos teniendo”, mencionó.

    Finalmente, según apuntó, “sobre el caso en particular no me corresponde a mí referirme, pero sí en términos generales hay que ser efectivamente muy cuidadoso con esas materias, muy cauto y muy respetuoso con el resto de las personas”.

    Amenazas a gendarmes

    Arrau, además abordó las recientes amenazas contra gendarmes con coronas de flores, señalando que “es algo que no es nuevo pero no por eso es menos serio”.

    De acuerdo a lo que sostuvo, “la respuesta del Estado tiene que ser una y muy sólida, y por eso cuando hablamos que nuestras policías tienen que tener legítima defensa de franco, no solamente para atender proactivamente ante un ilícito, algo en flagrancia, sino que también por el nivel de amenaza”.

    “Ese es el nivel de exposición que tiene hoy día Gendarmería de Chile. Al convivir con el delito más duro día a día, con narcotraficantes, con sicarios, con delincuentes de todo tipo, y efectivamente esa exposición hace que sean amenazados, que sean coaccionados, y eso es lo que tenemos que ir evitando”, expresó.

    Por su parte, el director de Gendarmería, Rubén Pérez, sostuvo que “tenemos eventos de esa naturaleza todos los días, algunos son más notorios, algunos son más conocidos, pero la detención de este sujeto da cuenta que la investigación avanza afortunadamente”.

    “Desde el año 2024 hasta la fecha se han perpetrado numerosos eventos de esta naturaleza en que se han entregado coronas de flores y en que nuestros funcionarios han sido amenazados de una forma inédita. Tenemos la esperanza de que estas investigaciones sigan prosperando, adoptaremos todos los recuerdos correspondientes y seguiremos haciendo nuestro trabajo con convicción”, mencionó.

    Más sobre:Comité PolicialBalanceHomicidiosSecuestros

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