Uno de los momentos más comentados del segundo concierto de Rosalía en Chile fue la aparición de Romina Pistolas en el tradicional “confesionario”, una de las secciones más íntimas del Lux Tour, donde la cantante española invita a una personalidad a revelar una experiencia personal antes de interpretar la canción La Perla.

En esta ocasión, la invitada fue la escritora chilena, quien compartió una historia sobre una infidelidad, siguiendo la dinámica que Rosalía ha replicado en distintos países con artistas, escritores y figuras públicas. El momento fue ampliamente comentado en redes sociales por los asistentes al espectáculo.

Durante el confesionario, Romina Pistolas relató una experiencia que plasmó en uno de sus libros. Sin embargo, reconoció que la modificó. “La hice un poco menos grave de lo que era... porque una se protege a veces”, partió relatando.

En esa línea, dijo que conoció a un grupo de rugbistas europeos y que se relacionó con el capitán. “Él me invita a salir, como que nos gustamos. Entonces yo escribí en el libro que efectivamente salí con él, pero el problema es que yo estaba casada en ese momento (...) ahí ya tenía cinco años de matrimonio, ya estaba aburrida”.

Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad que fue invitada al confesionario de Rosalía. En la imagen: a la derecha, Rosalía, a la izquierda, Romina Pistolas.

“Yo en el libro relato que me junto con este hombre alto, hermoso, maravilloso, amable, qué se yo”, comentó y reconoció que se había convencido a sí misma de que solo le daría un beso.

“En el fondo en mi libro relato que esa fue la noche en que decidí terminar mi matrimonio, porque ya me estaba gustando cualquier otra persona que no sea mi propio marido. Entonces lo que yo hago es ir con él y al final de la noche nos damos un beso en el Uber y después me voy para mi casa. Eso es lo que yo conté en el libro”, sumó.

“La verdad es que yo sí me fui para mi casa en ese momento, pero a la mañana siguiente a la hora en que mi ex marido se despertó yo tomé un Uber en pijama solamente con un abrigo encima y me fui al hotel. Estuve ahí hasta el check out (...) Yo voy a decir una cosa, he pecado, sí, he cometido adulterio, pero no me arrepiento de nada”

Su relato provocó gritos de parte de los asistentes al show y motivó que Rosalía, interpretara La Perla tras conocer la historia.

Romina Pistolas, la segunda invitada

Romina Pistolas es escritora, guionista y creadora de contenido chilena. En los últimos años se ha consolidado como una de las voces más reconocidas entre el público joven gracias a sus libros y a su activa presencia en redes sociales, donde aborda temas relacionados con las relaciones de pareja, la salud mental, el amor propio y las experiencias cotidianas desde una perspectiva íntima y autobiográfica.

Su primer libro, “No eres tú, es el capitalismo”, la posicionó como una autora cercana a las nuevas generaciones, mientras que posteriormente publicó “Nadie te dijo que iba a ser fácil” y “Después de todo lo que pasó”, obras en las que profundiza sobre vínculos afectivos, procesos personales y construcción de identidad.

Además de su faceta literaria, ha desarrollado una comunidad digital donde comparte reflexiones sobre feminismo, bienestar emocional y relaciones humanas, transformándose en una figura habitual dentro del circuito cultural y editorial chileno.

Romina Pistolas, la escritora chilena invitada al confesionario de Rosalía que destapó una infidelidad

El “confesionario” de Rosalía

El confesionario se ha convertido en uno de los momentos más característicos del Lux Tour. Durante este segmento, Rosalía recrea un confesionario inspirado en la tradición católica y conversa con un invitado, quien comparte una experiencia personal antes de dar paso a La Perla, uno de los temas más emotivos de su último álbum.

En distintas ciudades han participado figuras como Aitana, Bad Gyal, Guitarricadelafuente y Karol G, entre otros invitados, mientras que en Chile la primera artista en protagonizar este espacio fue Francisca Valenzuela. Con la participación de Romina Pistolas, Rosalía volvió a apostar por una figura ligada al ámbito cultural nacional para uno de los segmentos más comentados de su espectáculo.