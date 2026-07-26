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    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    Según las autoridades, el hombre de 21 años fue localizado en el distrito berlinés de Spandau, donde se lanzó con un arma contra la policía, lo que llevó a los funcionarios a abrir fuego.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    El presunto autor del atropello masivo en la marcha del Orgullo LGBTQ+ en la capital de Alemania fue asesinado a tiros por la Policía de Berlín durante un enfrentamiento el domingo en un suburbio de la ciudad.

    Abdul B era el principal sospechoso del atropello que dejó a un fallecido y al menos 29 heridos durante la noche del pasado 25 de julio, en las inmediaciones del parque Tiergarten, cerca de la Puerta de Brandeburgo, durante la actividad.

    Según las autoridades, el hombre de 21 años fue localizado a las 18.00 horas en un complejo de huertos urbanos del distrito berlinés de Spandau, donde se lanzó con un arma contra integrantes de la unidad especial de la policía de la ciudad, conocida como SEK, lo que llevó a los funcionarios a abrir fuego.

    Policía alemana abate a presunto autor del atropello masivo en marcha del Orgullo en Berlín

    Pese a los intentos de reanimación realizados por los equipos de emergencia, el hombre falleció en el lugar.

    La Policía y la Fiscalía de Berlín habían emitido un aviso público de búsqueda y difundieron abiertamente la fotografía del imputado para dar con su paradero este domingo.

    Asimismo, el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, precisó que la búsqueda del sospechoso se había extendido en las fronteras, aeropuertos y estaciones de tren del país; y acusó que el ataque se trató de un “ataque terrorista islamista”.

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