Celebra el jugador más longevo del mundo: Kazuyoshi Miura rompe una larga sequía y anota a los 59 años de edad

Es el jugador más longevo del mundo. Tiene 59 años y aunque estuvo peleado con las redes por un largo tiempo, este fin de semana demostró que no se necesita ser joven para anotar un gol en el fútbol profesional.

Se trata de Kazuyoshi Miura, el cual rompió su sequía de cuatro años, para decir presente en la aplastante victoria de su equipo, Fukushima United, sobre el Iwaki Furukawa (7-0). "King Kazu“, como lo llaman sus aficionados, fue autor del quinto gol de la escuadra roja -en el minuto 52- y todos sus compañeros lo fueron a abrazar en la celebración.

Es que el hombre que se niega a colgar los botines es toda una celebridad en su país. Nacido en Shizuoka, el 26 de febrero de 1967, su pasión por el fútbol lo llevó a Brasil y allí debutó profesionalmente con el Santos (tenía 19 años).

Tras cuatro temporadas, el ariete regresó a su tierra natal y fue uno de los artífices en la difusión y posterior popularización del fútbol en la nación asiática. De hecho, fue elegido como el mejor jugador de la J-League, en su temporada inaugural en 1993.

Doce meses después, “King Kazu“ se transformó en el primer futbolista asiático en disputar la Serie A de Italia, al fichar por el Génova. Sin embargo, y pese a ser la gran estrella de su selección, fue excluido de la lista final que fue al Mundial de Francia ‘98 por tener ya 31 años.

Y si todo esto fuera poco, hay un dato más sorprendente aún. Pese a que el primer comic de Captain Tsubasa, conocido en este lado del mundo como los Supercampeones, se publicó en los años 80, su creador Yoichi Takahashi reconoció que el guion de la serie televisiva caminó en paralelo con la biografía de Miura. De hecho, su forma de juego le da las características a Oliver Atom y su viaje a Brasil, para mejorar su juego, es el mismo que hizo el eterno goleador.

“Lo que me mantiene es el deseo de seguir creciendo; siempre quiero ser mejor. A pesar de competir con jugadores de 20 o 30 años, aún encuentro aspectos técnicos que me funcionan, pero también reconozco que el cuerpo tiene sus límites. Lucho contra ello, pero mi motivación principal sigue siendo mejorar”, ha dicho cuando le preguntan por qué aún juega profesionalmente.

Mira el gol de Kazuyoshi Miura: