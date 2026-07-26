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    “Enfrenté a los grandes; al Colo Colo campeón de América”: el recuerdo del precursor de Vozinha sobre su paso por Chile

    Adriano Custodio Méndes, el primer caboverdiano en jugaar en el fútbol nacional, rememoró su etapa en el país. Jugó en Santiago Wanderers y Deportes Iquique, y enfrentó al Cacique, club que cerró el flamante fichaje del mediático portero mundialista.

    Por 
    Julián Concha
     
    Rodrigo Fuentealba
    Adriano Custodio Méndes y Vozinha.

    El mediático fichaje de Vozinha por Colo Colo rompió el mercado y produjo impacto mundial. El arquero de Cabo Verde, emblema de la selección revelación de la Copa del Mundo, inscribirá su nombre en el fútbol chileno.

    El portero se transformará en el segundo futbolista caboverdiano en jugar en el balompié criollo tras lo hecho por Adriano Custodio Méndes, quien vistió la camiseta de Santiago Wanderers y Deportes Iquique.

    El otrora delantero fue el precursor de Vozinha. En 1991, llegó a Valparaíso y disputó nueve partidos con los caturros, anotando un gol. Sin embargo, su etapa en el puerto estuvo marcada tras sufrir dos expulsiones. En tanto, llegó a la Tierra de Campeones en 1994. Jugó ocho partidos con los Dragones Celestes, en los que no anotó tantos.

    En una entrevista con El Deportivo, Custodio Méndes recordó detalles de su experiencia por el fútbol chileno: “La primera vez fui a Santiago Wanderers, en 1991. Me llevó Óscar Cachín Blanco, quien dirigía un equipo de segunda división en Argentina, cuando yo jugaba en Colón. Me pidió y ahí me fui a Valparaíso. Y años después volví a Iquique, donde estuve siete meses, hasta 1995″, reveló.

    El caboverdiano rememoró cuando enfrentó al legendario Colo Colo de Mirko Jozic. Curiosamente, ahora, su compatriota Vozinha jugará en Macul: “Mira, a mí me tocó jugar contra los grandes. A mí me tocó enfrentar al Colo Colo campeón de América, campeón de todo. Estaban Pato Yáñez, Marcelo Barticciotto, Daniel Morón, Miguel Ramírez… el lateral derecho era un fenómeno del lateral derecho, Gabriel Mendoza creo. También estaba Javier Margas. Estaba el polaco Dabrowski arriba también, que jugó en Temperley. Colo Colo tenía una locura de equipo. Me tocó jugar una Copa en Chile en Santiago y después en el torneo“, rememeró.

    El relato de Custodio Méndes

    Custodio Méndes también contó empezó su relación con el fútbol y el impacto que tuvo la participación de los Tiburones Azules en el Mundial: “El fútbol es algo que lo traigo desde chiquitito porque mi papá fue jugador de fútbol en Cabo Verde. Según me contaron, mi papá era defensor central, pero yo me inicié como volante de creación, pero siempre jugando en canchas de tierra, en la calle, muy amateur. A temprana edad perdí a mi papá. Me fui a Portugal a vivir, a la espera que me hicieron todos los papeles para venir a Argentina, porque tenía mi hermana que vivía acá. Cuando tenía 12 años me vieron jugar en el colegio y me hicieron una prueba en el Sporting de Lisboa, pero les avisé que me iba a Argentina. A los 14 me llamaron de Estudiantes de La Plata y ahí comencé mi carrera”, contó.

    Es algo impensado en la vida, nadie nos ponía en el Mundial. En Cabo Verde el fútbol es solo amateur. Ahí trabajas y juegas, son 10 islas y vos tenés 9 que están habitadas y una que no, por el tema volcánico. Pero en cada isla tendrás 6 y 8 equipos que tienen su torneo interno. Después, se hace una clasificación y juegan los mejores. La mayoría de los buenos jugadores se van, los que pueden terminan jugando en Portugal y en la selección de ese país”, añadió.

    Además, dio detalles de la herencia futbolística que ha dejado Cabo Verde: “Te acuerdas de Nani, el excompañero de Cristiano Ronaldo en Manchester United, ese, por ejemplo… nació en la misma isla que yo. Nuno Mendes de Paris Saint-Germain también es de allá. Nélson Semedo, quien jugaba en Barcelona y hoy está en el Fenerbahçe turco. Cabo Verde ha dado muy buenos jugadores que terminaron jugando siempre en la selección de Portugal. Hasta el año 75, éramos colonia lusitana. Nacidos allá, no sé cuántos habrá. La mayoría son hijos de caboverdianos que se fueron a Portugal. Por ejemplo, el autor del empate para Qarabag ante Chelsea es de la selección, Leandro Andrade se llama. Hay otros en la segunda de Portugal o Francia, en equipos de Turquía o Países Bajos, también de Chipre", aseguró.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoCabo VerdeSelección de Cabo VerdeColo ColoFútbolFútbol InternacionalFútbol NacionalVozinhaAdriano Custodio Méndes

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