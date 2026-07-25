El precursor de Vozinha: Adriano Custodio Méndes, el primer futbolista de Cabo Verde en jugar en el fútbol chileno

Vozinha remeció el mercado de fichajes a nivel mundial. El arquero de Cabo Verde, que fue la gran revelación de la Copa del Mundo, jugará en el fútbol chileno después de cerrar su llegada a Colo Colo.

Su mediática incorporación al Cacique estará marcada por diferentes hitos. Será el primer jugador africano en vestir la camiseta alba, mientras que se convertirá en el segundo futbolista caboverdiano en jugar en el balompié nacional. ¿El otro? Adriano Custodio Méndes.

Vozinha fue la gran figura de Cabo Verde en el Mundial.

El primer caboverdiano en el fútbol chileno

Adriano Tomás Custodio Mendes nació en Cabo Verde en 1961, cuando el país todavía era una colonia de Portugal. Su infancia estuvo marcada por dos hechos significativos: la muerte de sus padres y su migración a Argentina.

Su padre falleció cuando tenía ocho años. Cuatro años después migró a Argentina con su madre. Ahí recién pudo conocer a su hermana, que había viajado en primera instancia con su mamá, quien se había visto obligada a regresar a Cabo Verde. Ella fallecería tiempo después.

“Llegué con un portafolio, mis documentos y una hoja que decía: ‘Yo soy Adriano Custodio Mendes’. No conocía a mi hermana, no sabía con quién me iba a encontrar”, contó en una entrevista a Infobae. “Extrañé muchísimo. La comida era diferente, la cultura también. Muchas veces no entendía qué hacía viviendo en otro país”, añadió.

Custodio Mendes actualmente se encuentra erradicado en Argentina. Precisamente, tras la revelación de Cabo Verde en el Mundial y el posterior enfrentamiento ante la Albiceleste, se transformó en una figura del país: “Creo que en este momento soy el tipo más requerido del país, jaja”, aseguró a Olé en la previa del encuentro.

En la actualidad, el otrora delantero continúa desempeñándose en el mundo del fútbol. Su vida está dentro de las canchas. A los 64 años, trabaja como profesor en una escuela de fútbol y dirige al Senior de Estudiantes, club con el que ha estado ligado toda su vida.

Por otra parte, después de 52 años en Argentina, se define como “más argentino que caboverdiano”, expresó a Olé. Eso sí, aseguró que no ha perdido por completo sus raíces: “Hay cosas que no perdés. Por ejemplo, sigo comiendo cachupa, nuestra comida típica, jaja”, indicó.

Adriano Custódio Mendes.

Santiago Wanderers, Iquique y un polémico retiro

En Argentina desarrolló prácticamente toda su carrera como profesional. En 1981 debutó en Estudiantes de La Plata y, tras un breve paso por Danubio de Uruguay, retornó al Pincha para ser dirigido por Carlos Salvador Bilardo:Cuando trabajás con él es verdad que se te mete en la cabeza, pero también te deja un montón de enseñanzas. Y yo siempre digo que si no prestaste atención o no aprendiste, perdiste vos. Con él aprendí de qué manera moverme dentro de la cancha, cómo caminarla, cómo buscar los espacios… Todo eso me ayudó a jugar hasta muy grande", reveló a Olé.

Custodio Méndes reveló las complicaciones que tuvo en el país transandino por ser africano: “Imaginate que en divisiones inferiores no había jugadores negros y menos extranjeros. Creo que, viniendo de Europa o de África, yo era el único. Fui el único, más en esa época”, contó.

También fue consultado sobre si sufrió discriminación: “Algunas veces sí. Pero cuando empezás a entender las situaciones, es como que ya no te molesta. Si te dicen negro... y sí, soy negro, ¿qué quieren que me digan? Después te acostumbrás. Aparte vivo en un país donde al flaco le dicen gordo, al gordo le dicen flaco, al rubio le dicen negro y a la rubia le dicen negra. Entonces te vas adaptando a la gracia y a la cultura de este hermoso país. Después ya nada te molesta", añadió.

El caboverdiano tuvo una extensa carrera en el fútbol latinoamericano. Blooming (Bolivia), Cerro Porteño (Paraguay), Colón, San Martín de Tucumán, Deportivo Táchira (Venezuela), Chacarita, Broncos de la Universidad Nacional Autónoma (Honduras) y Temperley. Además, tuvo una breve estadía en el Marítimo de Portugal. No obstante, también pasó por Chile, específicamente en Santiago Wanderers y Deportes Iquique.

En 1991, Custodio Méndes llegó a Valparaíso. Disputó nueve partidos con los caturros e hizo un gol. Sin embargo, su etapa en el puerto estuvo marcada tras sufrir dos expulsiones. En tanto, llegó a la Tierra de Campeones en 1994. Jugó ocho partidos con los Dragones Celestes, en los que no anotó tantos.

Finalmente, se retiró en 1998 tras pasar por el equipo barilochense Martín Güemes, en el Torneo Argentino B. Antes también vistió camisetas de clubes regionales transandinos como Guaraní Antonio Franco de Misiones, Boca de Bragado, Social Ramallo, Racing de Olavarría.

Su retiro estuvo marcado por un escándalo y una polémica acusación de agresión a un rival: “Fuimos con Güemes a Cutral Có a definir un grupo en el que íbamos invictos pero dos puntos abajo de Alianza, que se había beneficiado con la no presentación de un equipo de Villa Regina. Nos encontramos con un clima muy raro, que explotó a los 25 minutos cuando un jugador le pisó la cabeza a un compañero mío delante mismo del árbitro. Le pregunté si no lo había visto... Primero contestó que no, después que había sido sin querer. Y cuando me dijo que nosotros no íbamos a ganar ese partido me volví loco, me lo quería comer. Me pararon los compañeros, pero así y todo en el informe anotó que le había pegado. Hablé en Agremiados, y ahí me dijeron que lo único que me podía salvar era el video crudo del partido”, contó hace casi 30 décadas a El Día de La Plata. Ese día lo suspendieron por cinco años.

Durante este último mes volvió a la palestra gracias a la actuación de Cabo Verde: “El hecho más importante de la historia de Cabo Verde fue su independencia en 1975. Primero viene eso, después el Mundial”, aseguró a Olé.

“Yo nunca imaginé que iba a ver a Cabo Verde jugando un Mundial. Así que imaginate que lo estoy disfrutando. Nadie sabía dónde quedaba Cabo Verde y hoy todo el mundo sabe qué es Cabo Verde y dónde queda. Entonces, cuando te pasa algo así, dices : ‘Ya ganó’. Con solo participar ya está“, reveló.

“Es un país humilde, pero muy tranquilo. Vive del turismo, del mar y de la pesca. No existe esa pobreza extrema que suele asociarse con África. Si alguna vez pueden conocer sus playas, háganlo porque es un lugar maravilloso”, aseguró, en tanto, a Infobae.