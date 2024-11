La poda masiva que alista Santiago Wanderers para la temporada 2025

Santiago Wanderers cierra un semestre para el olvido. Lo hacen lejos de los puestos de avanzada en la Primera B. Si hace un año estuvieron muy cerca del ascenso. De hecho, a minutos de lograrlo, en esta temporada se mantuvieron lejos siempre. De las 30 jornadas que duró el campeonato, solo en cuatro estuvieron dentro de los puestos de liguilla. También tuvieron dos cambios de entrenador. El último provocó un lío interno entre la dirigencia y el plantel. El encuentro de la fecha postrera, además, lo perdieron por secretaría. En Valparaíso fue un curso lleno de conflictos. Tras la derrota confirmada, vienen salidas en el equipo de la Quinta Región.

Este lunes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP les informó la sentencia que los dejó sin la posibilidad de jugar el duelo ante Universidad de Concepción, que había sido suspendido el pasado 20 de octubre por no contar con guardias de seguridad en el estadio Elías Figueroa. Esto último producto de una deuda que la institución porteña sostenía con la empresa encargada de prestar ese servicio. Cuando la Primera Sala informó el fallo, al interior de la concesionaria comandada por Reinaldo Sánchez evaluaron apelar e ir a la Segunda Sala. No obstante, desistieron de aquella opción y en horas de la tarde informaron que aceptaban el castigo.

La suspensión del partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Concepción derivó en que se le otorgaran los puntos para el elenco penquista. Foto: Photosport

“Sabemos que este año se cometieron errores que comprometieron el bienestar de la institución y por lo mismo, durante estas últimas semanas, hemos estado trabajando arduamente en una reestructuración que permita darle al club una necesaria estabilidad, tanto en el ámbito administrativo, como en lo deportivo, pues nuestro compromiso con la rica historia viva de Santiago Wanderers es absoluto”, señalaba parte del escrito que expusieron en sus canales oficiales.

Precisamente, en ese afán de reestructuración que anuncian, vienen una serie de salidas en los caturros. El listado de futbolista que se van del Decano es amplio. Lo comanda Carlos Muñoz, quien fue uno de los primeros que salió en defensa del entrenador Jaime García cuando fue despedido. El delantero aseguró que la determinación de sacar al estratega fue por no ceder ante eventuales presiones de la directiva. “No es por necesidad de la empresa como se nos planteó a nosotros y como quizás se va a plantear hacia afuera. El motivo es súper claro y todos los jugadores lo sabemos, pero eso lo tienen que decir los dirigentes (...) El profe nunca traicionó sus principios cuando le pedían cosas que iban en contra de algún jugador, él siempre nos defendió”, disparó el ex Colo Colo en esa oportunidad.

La extensa nómina de salidas las completan Fernando Hurtado, Marcelo Cañete, Danilo Ortiz, Kevin Vásquez, Jason León, Diego Torres, Diego Arias, Marcos Velásquez, Enzo Ormeño, Brayan Garrido, César Valenzuela, Juan Ignacio Duma, Andrés Barboza y Joaquín Pereyra. De esos futbolistas, eran Cañete y Ortiz quienes tenían extensión automática en caso de cumplir con una cantidad de minutos. El exvolante de la U acusó que hubo presiones para que no jugara. “A Jaime Gacía le costó el puesto lamentablemente por no acatar órdenes de la dirigencia, por no querer sacarme a mí y a mis compañeros. Uno se va enterando de cosas que no las quiere creer. Que se te acerquen y que te diga el entrenador: ‘Me están pidiendo que te saquen’. Entonces eso es complicado, que te digan eso duele”, señaló.

Con el éxodo porteño, se repite una historia que Santiago Wanderers vivió en 2021, cuando perdió la categoría en Primera División. Al igual que en esa oportunidad, ahora quedan con un plantel armado mayoritariamente por juveniles. Todas estas salidas van en la línea de la intención que reveló Sánchez hace algunas semanas de abaratar los costos del plantel. “No se pueden gastar 354 millones en un mes, ni los clubes de Primera División gastan eso. El otro día vi en la televisión los sueldos promedio de los centrodelanteros del fútbol chileno, eran nueve millones. Y en Primera B, dos y medio, y nosotros estamos súper arriba. Con esta planilla deberíamos estar peleando en los primeros lugares y no estamos ni siquiera peleando la liguilla”, declaraba.