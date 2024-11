Con fecha de inauguración sobre la mesa: la UC entrega novedades de su nuevo estadio con la visita de históricos cruzados

Universidad Católica sigue avanzando en su máximo anhelo: el nuevo estadio. En Cruzados siguen contemplando la inauguración del recinto para marzo o abril del próximo año. Esto significa que partirán el año con la localía fuera de su casa. Tal como ha sido durante los últimos años. Este semestre han alternado entre Santa Laura y La Florida. Sin embargo, esperan terminar la primera mitad de la próxima temporada ya con la por ahora denominada “Fortaleza Cruzada” en marcha. Pese a que restan seis meses para cumplir con los plazos que se exigen, aun no es público el nombre que llevará el reducto. Sí se sabe que será dado por la compañía de telecomunicaciones ClaroVTR.

Para cumplir con los tiempos que se imponen, los trabajos en San Carlos de Apoquindo siguen a toda marcha. Por ejemplo, durante las últimas semanas comenzó la instalación de las butacas en la galería Alberto Fouillioux. Antes sucedió lo propio en la galería Ignacio Prieto. Los avances son compartidos en las redes sociales del elenco de Las Condes. Además, han invitado a exjugadores del primer equipo a visitar el inmueble en construcción.

Pese a los avances, en Cruzados reconocen que es un desafío cumplir con los plazos. Además, visualizan imponderables que pueden existir en el camino, como la instalación total de la cubierta que tendrá el recinto. Aunque descartan que exista un retraso mayor por aquel elemento. También es importante destacar que para la aprobación final y posterior uso del fortín, todo debe ser recibido por la Dirección de Obras Municipales. No obstante, también reconocen al interior de la concesionaria que una vez inaugurado el estadio podrían restar algunos detalles menores que se sigan trabajando. “Nuestro programa sigue contemplando inauguración en marzo o abril, pero con varios desafíos de por medio”, dicen desde Cruzados. Desde el club, incluso, asumen que al momento de empezar a ejercer la localía aún se estarán realizando obras menores.

Se están instalando las butacas en el nuevo estadio de la UC. Foto: @Cruzados - X

A inicios de mes la Agencia VS compartió imágenes del interior del renovado estadio. Ahí se pudieron registrar la zona de camarines, el acceso a la cancha desde los vestuarios y algunos de los palcos que contempla el estadio ubicado en la precordillera.

Un “fichaje” clave

A inicios de septiembre, Cruzados concretó un importante “fichaje” pensando en su nuevo estadio. Fue Ricardo Hargreaves, quien dejó su cargo como Gerente de Recintos en el BE Live Groups, donde estaba a cargo del Movistar Arena, quien llegó a Las Condes para asumir como el nuevo Gerente de Estadio de la institución precordillerana. Los números avalan al nuevo gerente del elenco franjeado en su afán por transformar su recinto en un lugar multipropositos. Durante los últimos años, el escenario ubicado en la cúpula del Parque O’Higgins destacó a nivel mundial en la venta de tickets para los diversos eventos que se llevaron a cabo. En 2023 solo fue superado por el Madison Square Garden, de Nueva York y el O2, de Londres, de acuerdo a los datos entregados por la empresa Pollstar.

Desde el inicio del proyecto, por ejemplo, desde Cruzados han reconocido que la fachada tendrá un aspecto “más cercano a un centro cultural que a un estadio de fútbol”. Proyectan muchos eventos fuera de los deportivos. Conciertos y reuniones corporativas son algunos. No es tan solo decorativa. Suman cuatro boxes preferenciales en los codos, que tendrán una capacidad de 10 y 12 personas.

Visitas memorables

Durante el último año se ha visto a Jorge Aravena, Néstor Gorosito, Alberto Acosta, entre otros, conocer el lugar. Los últimos en ir fueron Germán Lanaro y Fernando Cordero. Ambos parte de los títulos de la última década en la UC. En el caso del Mortero, por ejemplo, no alcanzó a disputar partidos con los cruzados en el antiguo San Carlos de Apoquindo. Él jugó en el elenco franjeado entre 1980 y 1985, antes de la inauguración del recinto. Pero fue parte de la generación que vivió la transición del plantel desde Santa Rosa de Las Condes hacia la precordillera. “Cuando llegamos en 1981, aquí había mucho cerro, mucho conejo, dos canchas para entrenar, los camarines, el comedor y el lugar de concentración. No había nada más. Me alegra muchísimo todo lo que ha progresado nuestra institución”, contrasta el exvolante.

Por su lado, el Beto, quien llegó a la UC en 1994, mostró su sorpresa al ver por dentro el estadio. “Primero, al verlo de afuera, todo ha cambiado, ya me dio una sensación extraña, porque uno conocía otra cosa. Se me movieron las piernas, como se dice. Vivimos momentos muy lindos, tres años maravillosos acá en el club. Ver esto, que es casi nuevo es para aplaudir y felicitar. Yo pase años en el otro estadio y te da una nostalgia de que se fue lo que habías vivido, porque los camarines son nuevos, todo es nuevo”, señaló. La percepción general del exartillero es positiva. “Los jugadores que estén en el club van a disfrutar de esto. Que lo aprovechen. Si antes decíamos que venir a Universidad Católica era una isla, ahora con este estadio, es maravilloso. La gente y el hincha debe aprovechar”, dijo.

En tanto, en el plantel actual de la UC reconocen que existe una suerte de ansiedad por jugar pronto en el estadio. “Un cambio va a haber, totalmente. Este es un club que está creciendo todos los días, nunca se queda en lo mismo, siempre crece todos los días. El estadio obviamente que le va a dar un plus a todo. Espero que se pueda dar el conseguir algo internacional”, apuntó Fernando Zampedri a El Deportivo. El actual capitán del elenco estudiantil añadió que le gustaría sumar un título internacional en la cancha nueva: “Conseguir una Copa Sudamericana. Sería algo soñado y en el estadio nuevo.