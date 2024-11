Marcelo Barticciotto aborda la denuncia contra Arturo Vidal

En horas de la madrugada de este lunes, Arturo Vidal fue trasladado hasta la 37° Comisaría de Vitacura. La situación se dio luego de un incidente en el local ‘Mia Bar’ en la misma comuna. Según detalló el coronel Gerardo Aravena, el movimiento del mediocampista “fue dentro del contexto de estas primeras diligencias e indagaciones que se están realizando bajo la figura de un control de identidad investigativo, luego de lo cual pudo continuar con sus actividades”. También explicó que por el momento no hay detenidos.

Si bien no dio a conocer mayores antecedentes ya que hay diligencias que aún se están realizando, detalló que se trata de una denuncia por un delito “de connotación sexual”. En el establecimiento había jugadores del plantel de Colo Colo que estaban celebrando los cumpleaños de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro. Los festejos finalizaron tras la denuncia de una mujer, quien sindicó que había sido drogada al interior del local. La víctima fue trasladada hasta el Servicio Médico Legal (SML) para realizar los exámenes de rigor en este tipo de casos y la Fiscalía ha ordenado la toma de declaraciones.

Arturo Vidal fue trasladado a una comisaria. Foto: Photosport

La situación golpea al Cacique en una semana que se prevé como fundamental en el aspecto deportivo. Es por eso que Marcelo Barticciotto, uno de los mayores ídolos de la escuadra alba, levantó la voz. “Acá hay dos cosas. No tiene nada de malo salir una noche, encima estaban festejando el cumpleaños a Cepeda y Pizarro, no encuentro nada de malo estar en un lugar privado, tratando de pasarla bien. No veo razones para criticar eso. Después, si los jugadores tomaron más de la cuenta, lo podemos discutir”, partió señalando el exdelantero en su tribuna como comentarista en radio Cooperativa.

Luego realizó una crítica a los futbolistas. “Muchos jugadores profesionales beben alcohol y fuman, es su vida privada, pero yo no estoy de acuerdo. Eso es una opinión personal. Está mal, porque uno debe comportarse como deportista siempre. No está mal salir”, dijo.

Finalmente, el campeón de la Copa Libertadores de 1991 se remitió a los hechos conocidos y evitó realizar cualquier opinión sobre las investigaciones en desarrollo. “Lo otro lo tendrá que dictaminar la justicia. Nosotros no podemos opinar sin tener pruebas”, cerró.