Se agudiza disputa entre Matthei y Kast tras primaria oficialista

“Es mucho más respetuoso de las mujeres, porque tiene una cosa mucho más liberal”.

Las palabras corresponden a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien este lunes -en entrevista con radio Concierto- hizo una comparación entre el abanderado republicano, José Antonio Kast, y la carta libertaria, Johannes Kaiser.

Matthei aseguró que Kaiser es más respetuoso en relación a Kast.

Su intervención no pasó desaparcibida en su coalición y tampoco entre los republicanos. Y es que el tono de la abanderada nuevamente generó inquietud en las filas de Chile Vamos. Esto, porque no todos están convencidos de cuestionar directamente a Kast.

Las declaraciones de Matthei, además, marcaron el inicio de la nueva etapa de campaña de cara a la primera vuelta presidencial, luego que la abanderada del PC, Jeannette Jara, se impusiera en la primaria oficialista, donde arrasó con el 60% de las preferencias.

Y es que Matthei, como parte de su diseño, quiere fortalecer el voto feminino, en un escenario en que sabe que Kast tiene un flanco y que Jara logra llegar bien.

Si bien en los republicanos generó profunda molestia las palabras de la exministra, lo cierto es que no se moverán de su estrategia: no la confrontarán directamente porque saben que el “fuego amigo” es castigado electoralmente por el sector.

De hecho, Kast fue consultado al respecto y mantuvo ese eje. “Tenemos un norte claro: no enfrentarnos entre nosotros. Yo no me equivoco hoy, no me equivoqué ayer y no me voy a equivocar mañana en dónde está el adversario de Chile”, manifestó.

Entre los republicanos, en todo caso, sacaron cuentas alegres. Esto, porque dicen que el emplazamiento de Matthei da cuenta que ella entró en “modo desesperación”, un error que -recuerdan- también cometió Sebastián Sichel en 2021, cuando empezó a cuestionar duramente a Kast.

Y es que ayer también se sumó otro factor: la última encuesta Cadem. El sondeo arrojó que Kast se consolidó con un 24% de las preferencias presidenciales, en el primer lugar en menciones espontáneas, con cinco puntos más que en la última medición. Matthei, en tanto, quedó en tercera detrás de Jara e igualada con Franco Parisi (PDG), con 10%.

El sondeo -que se empezó a difundir mientras salían los primeros cómputos del Servicio Electoral (Servel)- no tardó en generar ruido en Chile Vamos, donde justamente una de las preocupaciones era que, una vez terminada la veda impuesta por las primarias, se desplomara la candidatura de Matthei.

Los primeros pasos

Al margen de los primeros intercambios entre las cartas de la derecha, los candidatos también iniciaron sus despliegues de cara a la primera vuelta. Matthei, ayer en la noche y durante la mañana de este lunes, sostuvo algunas entrevistas radiales. Además, a las 12:30, tuvo una actividad en su comando para recibir el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y sumar al comando al exvocero del Rechazo, Claudio Salinas.

Así, ayer -tras el punto de prensa en el que la candidata se refirió al resultado de la primaria oficialista- los parlamentarios que componen el comando -entre ellos Ximena Ossandón, Luciano Cruz-Coke y Juan Antonio Coloma- salieron rápidamente a desdramatizar la encuesta. “La campaña parte ahora”, recalcaron y agregaron que en la interna cuentan con sondeos que mantienen a Matthei en primer lugar.

Sobre los resultados de los sondeos de opinión, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró hoy que “no estamos pensando en la encuesta el próximo domingo. Estamos pensando en el inmenso desafío que significa ganarle a una candidata que ha resultado ser buena candidata (Jara), que ayer recibió importantes gestos de unidad y que va a ser apoyada por un gobierno que hemos visto ya no entiende de presidencia que en las elecciones”.

Matthei, en tanto, al ser consultada al respecto, aseguró este lunes que “estoy segura de que vamos a ganar”.

En privado, eso sí, algunos dirigentes del bloque, reconocen que más que una preocupación, con la carrera aparentemente cuesta arriba, el nuevo diseño de la campaña debe ser cuidadosamente pensado y enfocado en contrarrestar a Jara. De hecho, para estas primeras horas, la idea era cuidar el tono con los otros abanderados de la derecha y seguir apuntando a la baja participación de la primaria del oficialismo.

En esa línea, Matthei se volvió a referir al tema y explicó que “solamente me estaba refiriendo a la píldora anticonceptiva. Efectivamente, el tema de las mujeres para mí es central, han perdido mucho de lo que se suponía que habíamos ganado hace 15 o 20 años atrás. Muchas mujeres no encuentran trabajo y a veces tienen que soportar seguir viviendo con agresores (…). El tema de las mujeres va a ser central en mi gobierno, yo no voy a cerrar el ministerio de la Mujer en mi gobierno”.

Y recalcó que “es más liberal, fui muy clara. Estábamos hablando de la píldora anticonceptiva. Si no me expresé bien, quiero ser superclara”.

Kast, por su parte, este lunes se desplegó en Concepción, instancia en que se refirió por primera vez al triunfo de Jara. Allí, estuvo con la diputada del Partido Social Cristiano (PSC), Francesca Muñóz, quien -unas horas antes- anunció que bajaría su candidatura presidencial para sumarse a los republicanos . Gestiones que -dicen- se arrastraron durante semanas y sirvieron para marcar el primer hito de la nueva etapa de la campaña.

En el Partido Republicano recalcan que, al menos hasta agosto cuando parta formalmente la campaña, el diseño es no entrar en peleas “chicas” con Matthei.

Aun así, en privado, son varios los que apuntan a Chile Vamos, por el rol que tuvo en la reforma previsional y cómo ese proyecto impulsó la candidatura de Jara.

El jefe de campaña de Matthei, Diego Paulsen, no dudó en responder a esa crítica y aseguró que “somos orgullosos de haber encontrado un gran acuerdo en la reforma previsional (…). Me sorprende profundamente que le tengan tanto miedo a una militante comunista".

En esa línea, también sostuvo que “me sorprende lo preocupados que están de nuestra candidatura desde republicanos”.

En la tienda liderada por Arturo Squella, en todo caso, dicen que no les sorprende que de ahora en adelante, desde Chile Vamos adopten un tono más confrontacional con Kast. Esto -explican- sobre todo porque con Jara en primera vuelta, para algunos en la coalición, un escenario de un balotaje entre derechas no sería raro.

“Yo no lo descarto. ¿Por qué? Porque hay un centro, una mayoría, lo que ocurrió en el rechazo, que puede darse ese escenario. Era bien impensado hasta hace poco. Pero la verdad es que hoy día es una opción bastante razonable, sobre todo si quien lidera es una candidata como Jeanneatte Jara", dijo la encargada electoral de la UDI, María José Hoffmann.