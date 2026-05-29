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    De “activo muy valioso para el país” a “ordinariez de operación política”: parlamentarios reaccionan a designación de Frei como embajador en Misión Especial

    La decisión del Presidente José Antonio Kast fue ampliamente valorada por legisladores oficialistas, mientas que desde la oposición, el diputado PS Daniel Manouchehri expresó de manera abierta su crítica al nombramiento.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Reacciones mixtas causó entre parlamentarios la decisión del Presidente José Antonio Kast de designar al exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem, cargo que ya había ejercido entre 2014 y 2022, bajo los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

    Desde el oficialismo, la medida fue valorada por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Manuel José Ossandón (RN), quien calificó la decisión de Kast como “muy acertada”.

    “El expresidente Frei ha tenido un rol fundamental en la apertura comercial de Chile, especialmente con Asia. Además, cuenta con la experiencia, la prudencia y la sabiduría necesarias para hacerlo muy bien y representar de muy buena manera los intereses de nuestro país en el exterior”, sostuvo Ossandón.

    En el mismo tenor, el senador independiente-RN Rojo Edwards valoró la experiencia del exmandatario para defender los intereses de Chile en el exterior, más allá de las diferencias que el exjefe de Estado pueda tener con el actual gobierno.

    “El nombramiento del expresidente Frei demuestra que cuando se trata de defender los intereses de Chile en el mundo, debe primar la experiencia, la trayectoria y la visión de Estado por sobre las diferencias políticas que buenamente existen”, relevó.

    En tanto, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), integrante de la Comisión de RR.EE., valoró a Frei Ruiz-Tagle como “una figura con una tremenda trayectoria, ampliamente reconocida en materia de relaciones exteriores”.

    Al respecto, destacó que “el expresidente Frei posee una experiencia diplomática, política y de Estado que pocos liderazgos en Chile pueden exhibir. Su conocimiento de los principales actores internacionales y su capacidad para representar los intereses nacionales contribuyen a un activo muy valioso para nuestro país”.

    Tras esto, valoró que el Ejecutivo convoque a “personas de distintas sensibilidades políticas” para defender los intereses permanentes de Chile.

    La senadora Ximena Rincón (Demócratas) ocupó su cuenta de X para señalar: “Las buenas noticias se celebran y la decisión del Presidente Kast de designar al Presidente Frei Ruiz-Tagle como embajador de Chile en Misión Especial es una de ellas”.

    “Cuando fue jefe de Estado Chile vivió una de sus mejores épocas. Todos podíamos sentarnos a dialogar, a construir acuerdos y a avanzar como país ante el mundo. Retomar ese camino es clave para volver a crecer”, agregó.

    Desde la misma tienda, la diputada Joanna Pérez valoró la nominación realizada por el mandatario republicano, al relevar que “el Presidente Frei ha impulsado siempre una visión de Estado y dialogo fecundo para Chile y su posición en la región y el mundo”.

    Manouchehri (PS): “Una ordinariez de operación política”

    Desde la otra vereda, fue el diputado Daniel Manouchehri (PS) quien criticó de manera abierta la decisión del jefe de Estado, al igual que la aceptación del cargo de parte del expresidente.

    A través de su cuenta de X, expresó que “lo de Frei como embajador de Kast es una ordinariez de operación política. Kast se cubre con el apellido Frei para disfrazarse de pluralista. Y el expresidente acepta, siendo que los que hoy gobiernan son los mismos que reivindican a una dictadura que tiene a su padre como víctima. Vergüenza ajena. Estos son los actos que de verdad degradan la política”, aseguró.

    Más sobre:FreiembajadorKastPolíticareacciones

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