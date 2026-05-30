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    Remodelación de Plaza Kyiv: el lugar en el que la ciudad de Santiago y la capital ucraniana reafirman sus lazos de amistad y cooperación

    Ubicado en las inmediaciones de la estación de metro Los Héroes, el espacio público será remozado en el marco del proceso de renovación urbana del centro de Santiago y estará a cago del arquitecto Cristián Alfredo Wittig.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Foto: Thought Group Chile

    Fue inaugurada en 2000 y ahora, un cuarto de siglo después, esta será remodelada. La Plaza Kyiv, ubicada en las inmediaciones de la estación de metro Los Héroes, será renovada.

    El anuncio se realizó hoy con un acto en el que, también, se reafirmaron los lazos entre las ciudades de Santiago y la capital ucraniana y la ceremonia fue encabezada por el embajador de Ucrania, Yurii Diudin y el alcalde Santiago, Mario Desbordes.

    Foto: Thought Group Chile

    El proyecto estará a cargo del arquitecto Cristián Alfredo Wittig de Thought Group Chile, quien también trabaja con las arquitectas Camila Rivera y Camille Hemery. Wittig también ha realizado proyectos de reconstrucción en Irpin en Ucrania.

    “La plaza de Kyiv hoy representa mucho más que un espacio urbano. Representa una amistad sincera entre nuestros pueblos y la voluntad de construir puentes entre dos naciones separadas por miles de kilómetros, pero unidas por valores comunes de libertad, dignidad y solidaridad”, dijo el embajador Diudin.

    “Estoy convencido de que una vez finalizadas las obras, esta plaza se convertirá en un lugar aún más vivo y significativo. Un espacio donde se encontrarán la memoria, la cultura, la amistad y la solidaridad entre nuestros pueblos. Y espero que esta plaza también pueda convertirse en un lugar de reunión de la comunidad ucraniana donde podamos reunirnos para festejar nuestras fiestas y eventos importantes”, añadió.

    Foto: Municipalidad de Santiago

    La cooperación interregional entre Ucrania y Chile tiene una historia simbólica y cultural basada en el hermanamiento entre las ciudades de Kyiv y Santiago. La base jurídica de esta relación la constituye el Acuerdo de Amistad y Cooperación entre ambas capitales, firmado el 5 de agosto de 1998.

    Como resultado de este acuerdo, en Kyiv fue inaugurada la Plaza Santiago de Chile, ubicada en el distrito de Obolón, en la intersección de la avenida Volodymyr Ivasiuk y la calle Héroes del Regimiento Azov.

    En mayo de 2001, en el centro de la plaza se instaló un monumento conmemorativo dedicado al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas ciudades hermanadas. El pedestal representa un cóndor y un guanaco, símbolos nacionales de Chile.

    Foto: Municipalidad de Santiago

    En respuesta a esta iniciativa, en el año 2000 fue inaugurada en Santiago la Plaza de Kyiv, también conocida históricamente como el monumento “Puente hacia Kiev” —utilizando la transliteración rusa del nombre de la capital ucraniana—. El espacio cuenta con una escultura conceptual creada por el destacado artista chileno Francisco Gazitúa.

    Tras el inicio de la invasión rusa a gran escala contra Ucrania, Francisco Gazitúa declaró que dedicaba nuevamente su obra “a las víctimas de la guerra en Kyiv”, otorgándole un nuevo significado profundamente humano y solidario con el pueblo ucraniano. Se espera que el escultor participe personalmente en la actividad.

    La reconstrucción de la Plaza de Kyiv se realiza actualmente en el marco del proceso de renovación urbana del centro de Santiago, financiado por los presupuestos estatal y regional de Chile.

    Plaza Santiago de Chile en la capital ucraniana.

    “Esta plaza es entonces un lugar de memoria, encuentro, fraternidad y concordia por los valores compartidos y ese afecto se debe notar. Por eso quiero contarles que en el marco del proyecto Eje Alameda está ya diseñado el proyecto de remodelación y recuperación de esta plaza”, dijo en un discurso el alcalde Desbordes.

    “Nuestro objetivo es que esta plaza sirva para mantener viva en las nuevas generaciones la importancia de la solidaridad en los valores que nos unen e inspiran a nuestros ciudadanos por el patriotismo y el heroísmo del pueblo ucraniano”, añadió.

    Más sobre:UcraniaPlaza KyivSantiagoKyivYurii DiudinMario DesbordesCristian Alfredo Wittig

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