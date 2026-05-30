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    SAG presenta denuncia por muerte de puma que fue baleado en el Cajón del Maipo

    El ejemplar de esta especie protegida fue encontrado en San José de Maipo, con múltiples impactos de perdigones

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial.

    El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la muerte de un ejemplar de puma en San José de Maipo, que perdió la vida por acción de terceras personas, lo que constituye un delito ya que se trata de una especie nativa protegida.

    Esto, luego de que durante el jueves, el Centro de Rehabilitación Refugio Animal Cascada denunciara ante el SAG la muerte de un puma hembra en el mencionado sector de Cajón del Maipo, la que fue hallada con múltiples impactos de bala. El hecho reviste especial gravedad, ya que el Puma concolor está protegido por la Ley de Caza, por lo que su captura o caza están sancionados por la legislación vigente

    Desde el SAG Metropolitano indicaron que el Refugio Animal Cascada “recibió antecedentes proporcionados por una guía turística del sector, quien señaló que hace aproximadamente una semana se habría avistado el cuerpo de un animal en una zona del Cajón del Maipo, sin que fuera posible identificar la especie”.

    Con esta información, personal del centro de rehabilitación concurrió al lugar, constatando que se trataba de un puma sin vida. El ejemplar fue trasladado posteriormente al centro para su evaluación.

    El director regional del SAG Metropolitano, Juan Valenzuela, condenó enérgicamente este hecho y anunció acciones legales. “Estamos frente a un hecho extremadamente grave. Matar a un animal protegido por la legislación chilena constituye un delito y no puede ser normalizado ni tolerado. Como servicio presentaremos una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y sancione a los responsables”, señaló.

    La autoridad agregó que “este tipo de hechos afectan gravemente la protección de nuestra fauna silvestre y refuerzan la necesidad de proteger a esta especie, cuyo rol es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas”.

    Finalmente, el SAG instó a denunciar cualquier hecho que afecte a la fauna silvestre protegida y llamó a las personas a no intervenir ni acercarse a estos animales, además de informar oportunamente a las autoridades competentes ante avistamientos o situaciones de riesgo.

    Más sobre:SAGpumaMinisterio Públicodenuncia

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