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    Irán condena las sanciones de EE.UU. contra el organismo creado por Teherán para gestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz

    La denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA), creada para gestionar el tráfico marítimo en el estratégico paso, además advirtió a las autoridades estadounidenses que no lograrán "el dominio” de Ormuz.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Las autoridades iraníes condenaron este viernes las sanciones emitidas hace dos días por Estados Unidos contra la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), el órgano creado recientemente por Teherán para gestionar el tráfico marítimo en el paso marítimo, en medio del actual conflicto.

    “PGSA, aunque condena esta medida, considera que ser sancionada por un país cuyo líder se enorgullece de la piratería es una señal de su buen desempeño”, señaló el organismo en sus redes sociales, advirtiendo además a las autoridades estadounidenses que no lograrán “el dominio” de Ormuz, al igual que “por la vía militar ni por la diplomática”, imponiendo sanciones.

    De la misma forma, la entidad iraní recalcó que sigue trabajando “sin descanso” para facilitar el tránsito por el estrecho “a pesar de las acciones provocadoras de Estados Unidos en las aguas del golfo Pérsico y el mar de Omán”.

    Estas declaraciones llegan después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera este miércoles a la PGSA en su lista de sanciones, enmarcando la medida en “materia de lucha contra el terrorismo”.

    “Ligada a la Guardia Revolucionaria Islámica”, reza el único párrafo del texto, publicado menos de un mes después de que las autoridades iraníes crearan el citado organismo.

    Este estratégico paso marítimo constituye uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional y uno de los mayores focos de conflicto entre Teherán y Washington, aun tras el alto el fuego que puso en pausa las hostilidades iniciadas por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

    Secretario del Tesoro: cualquier alivio de sanciones será gradual

    Durante este mismo viernes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se refirió a las sanciones contra Irán, afirmando que cualquier medida para levantarlas o aliviar la presión económica sobre Teherán se hará gradualmente.

    “Ya veremos. Cualquier medida que se levante, se levantará poco a poco”, declaró Bessent durante el Foro Económico Nacional Reagan -evento que cada año celebra la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California- cuando fue consultado sobre el mantenimiento del bloqueo económico al país asiático.

    “Y habrá unos objetivos que el régimen iraní tendrá que cumplir”, agregó, antes de recordar las sanciones impuestas este jueves contra entidades iraníes.

    “Sancionamos a sus dos aerolíneas”, remarcó, después de afirmar que, si bien no hay todavía un acuerdo firmado con el régimen iraní, “seguimos manteniendo el bloqueo y presionándolos y (...) cada día que pasa es mucho peor para ellos”.

    Además, el jefe del Tesoro señaló que las autoridades estadounidenses tienen “otros objetivos financieros”, si bien no precisó cuáles. “Hay mucho más que podemos hacer, si es necesario, que podemos levantar para ayudar al pueblo iraní”, aseguró.

    En el mismo evento, Bessent apuntó a que EE.UU. ha incautado “unos mil millones de dólares” en activos iraníes en criptomonedas, como parte de las medidas adoptadas por su cartera en el marco de la guerra de Washington y Jerusalén contra Teherán.

    Más sobre:IránEstados UnidosSancionesAutoridad del Estrecho del Golfo PérsicoEstrecho de OrmuzDepartamento del TesoroScott BessentMundo

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