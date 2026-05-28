EE.UU. confirma un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua y empezar a reabrir Ormuz

El gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por el estrecho de Ormuz, en un documento por el que las partes se comprometen a iniciar conversaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque falta el visto bueno del presidente Donald Trump.

La Casa Blanca confirmó en declaraciones a Europa Press información previa del medio digital Axios que aseguró que el entendimiento contempla un alto el fuego de 60 días que estipula que no habrá restricciones al paso por el estrecho -sin peajes ni acosos- y que Teherán tendrá que retirar todas las minas en un plazo de 30 días, junto con comprometerse a no desarrollar armas nucleares .

Por medio de este documento, confirmado a Axios por funcionarios estadounidenses, Washington se compromete a debatir el levantamiento de sanciones a Irán y la liberación de los fondos iraníes congelados en el marco de las negociaciones.

Asimismo, contemplaría que entre los primeros temas a debatir durante las conversaciones entre las partes esté la eliminación del uranio altamente enriquecido.

Una fuente cercana al equipo negociador iraní detalló posteriormente, en declaraciones a la agencia de noticias Tasnim, que el texto del principio de acuerdo no está finalizado y que, en todo caso, será anunciado por los mediadores paquistaníes.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró este mismo jueves en una rueda de prensa que un potencial acuerdo con Teherán dependerá “de lo que el presidente quiera hacer”.

“El presidente Trump no va a hacer un mal acuerdo para el pueblo estadounidense, para Estados Unidos”, argumentó, sin confirmar ni desmentir el principio de acuerdo.

Consultado sobre si el levantamiento o alivio de sanciones impuestas a Irán están dentro de las conversaciones de alto al fuego, Bessent aseguró que “no se pondrá nada sobre la mesa hasta que veamos abierto el estrecho de Ormuz y los iraníes acepten que tienen que entregar el uranio altamente enriquecido, y que no pueden tener un programa nuclear” .

Está previsto que el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, viaje a Washington mañana viernes para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en medio de la mediación paquistaní en las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz que termine con el conflicto en Medio Oriente.