Nuevo ministro Dinko Franulic jura en la Corte Suprema y se integrará a la Segunda Sala

Este viernes la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, tomó juramento a quien hasta hace poco ejercía como presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el ministro Dinko Franulic, como nuevo ministro del máximo tribunal en la vacante que dejó el exministro Sergio Muñoz.

En la ceremonio de juramento Chevesich destacó la trayectoria del ministro Franulic, la que se desarrolló sobre todo en regiones y recordó que la ciudadanía espera que los jueces resuelvan sus conflictos de manera imparcial y conforme a la ética judicial, sobre todo al asumir en la Corte Suprema.

“Debemos tener siempre presente que la sociedad espera que nuestro desempeño se desarrolle de manera imparcial, objetiva, independiente y conforme a la ética judicial. El apoyo del ministro Franulic en esta labor será fundamental, pues el repaso de su trayectoria profesional, me permite avizorar que contribuirá significativamente al fortalecimiento de nuestra misión institucional”, dijo la magistrada.

Como juez, Franulic se ha especializado sobre todo en las materias penales. Es abogado de la Universidad de Concepción y partió su carrera judicial en 1992. Sus primeras destinaciones fueron en juzgados de letras, pero luego fue entre los años 2001 y 2005 que se desempeñó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta.

Eso explica, entre otras razones, que Franulic ahora llegue como nuevo integrante de la Segunda Sala, la instancia que resuelve los asuntos penales. Ahí Franulic compartirá con los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo y Jorge Zepeda.