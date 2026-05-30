Arrau encabeza megaoperativo de fiscalización y despliega más de 5.500 funcionarios de Carabineros y PDI en todo Chile

El Paseo Bulnes, en la comuna de Santiago, fue el lugar elegido por el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicanos), para dar el vamos al megaoperativo de fiscalización conjunto entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

El operativo, que inició a las 20.00 horas , contempla la realización de diferentes fiscalizaciones en las 16 regiones del país, y considera el despliegue de 5.546 funcionarios de Carabineros y la PDI.

La acción desplegada por el Ministerio de Seguridad, junto a ambas policías, corresponde al octavo operativo realizado considerando los que encabezó la exministra Trinidad Steinert, quien continuó la senda de anteriores administraciones. Hasta ahora, las fiscalizaciones de este tipo dejaron, por ejemplo, hasta 3.300 personas controladas en una ocasión.

En los últimos días, y durante la primera semana de Arrau al mando de Seguridad, se han realizado rondas masivas de Carabineros en paraderos y estaciones de metro, así como también allanamientos al interior de la ex Penitenciaría.

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En esta ocasión, el megaoperativo tiene como objetivo intensificar los controles preventivos de identidad y migratorios , la fiscalización de vehículos en zonas destacadas como barrios comerciales o bohemios, así como también en lugares de alto índice delictual.

Junto con eso, desde el gobierno explican que se busca detectar personas con órdenes de aprehensión vigente, así como también autores de delitos en flagrancia y reforzar la presencial policial en espacios públicos.

En particular, la PDI será la encargada de realizar las fiscalizaciones migratorias y de quienes tengan órdenes de detención pendientes, mientras que Carabineros debe incrementar los controles preventivos.

Tras el término del operativo masivo, se espera que las autoridades entreguen un balance.