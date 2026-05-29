CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Histórico del PSG analiza la final de la Champions ante Arsenal: “Lo mejor que le pasó al club fue la salida de Mbappé”

    El panameño Julio César Dely Valdés conversó con El Deportivo y entregó las claves del campeón que va por su segunda corona en la definición ante Arsenal. Al margen de criticar al delantero galo, llenó de elogios al técnico Luis Enrique.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Kylian Mbappé se fue del PSG en julio de 2024 para fichar por Real Madrid. FOTO: REUTERS. Benoit Tessier

    Julio César Dely Valdés (59), ese potente delantero panameño con amplio recorrido en el fútbol europeo, tiene una especial conexión con el Paris Saint-Germain, el equipo que va por su segundo título consecutivo en la Champions League cuando se mida a Arsenal de Inglaterra en Budapest. Claro que ese era otra época del cuadro francés (jugó entre el ’95 y ’97), uno sin los millones ni la pompa que hoy envuelve a la escuadra de la Ciudad Luz, después de que el fondo público qatarí se hiciera con la propiedad. El centroamericano conoce de cerca la interna del cuadro galo y en conversación con El Deportivo entrega los detalles de la escuadra sensación del fútbol europeo.

    ¿Cuál es el secreto de este equipo del técnico español Luis Enrique?

    El entrenador está haciendo un gran trabajo y ha puesto a la institución en una posición impensada, increíble. Efectivamente, yo creo que se nota la mano de Luis Enrique que tiene a este equipo a ese nivel. La manera como ocupa los espacios en fase ofensiva y defensiva, la disposición táctica de los jugadores y la manera como maneja los egos. Porque no es fácil hacer lo que hizo, o lo que está haciendo en los últimos años con el Paris Saint-Germain desde que llegó. Trabajó de menos a más, se fueron muchos jugadores, pero el modelo y la manera de jugar no cambió. El español ha dicho que iba a ganar todo y prácticamente lo ha ganado todo.

    ¿Este equipo tiene el sello del técnico asturiano?

    O sea, no es fácil ser el mejor en un torneo con clubes de presupuestos millonarios. Con gente que tal vez no son grandes figuras, pero que hoy son muy reconocidas a nivel mundial. Después de la gran labor que están haciendo, esos mismos futbolistas se han potenciado.

    En Europa se dijo que la semifinal ante Bayern Múnich fue la mejor de la historia ¿Coincide con esa opinión?

    Estoy completamente de acuerdo, si tú ves ese partido de vuelta en Alemania, el PSG maniató completamente al Bayern Múnich. Porque plantó a los jugadores marcados, le cortó la línea de pases, nadie ganó un espacio. Hizo un planteamiento diferente a lo que había en el triunfo de 5-4 en Francia. Contrarrestando mucho el gran poderío ofensivo que tiene el Bayern, que quedó sin herramientas para superar esa valla. Porque el Bayern es un equipo que es muy ofensivo. Muy ofensivo, pero la verdad que se ve que Luis Enrique lo estudió muy bien para ese segundo partido.

    El exjugador Julio Dely Valdés destacó el éxito del PSG de Luis Enrique.

    Al margen de los nombres de los futbolistas ¿Es posible que la gran figura de este cuadro sea el propio técnico?

    Sí, sí, sí, claro, por qué no… allí están las estadísticas de estos partidos y la manera que abordó a los diferentes rivales. Si tácticamente no eres bueno lo puedes pasar muy mal ante adversarios tan poderosos. En semifinales, por ejemplo, tenía enfrente al Bayern de Múnich que, como he dicho antes, ofensivamente es uno de los mejores equipos hoy en el mundo. Y el Paris Saint-Germain yo creo que contrarrestó muy bien todo lo bueno que tiene el Bayern. Seguramente, contra Arsenal será una historia diferente, porque este PSG tiene esa capacidad de adaptarse a los diversos desafíos. En eso, el entrenador tiene mucho que decir.

    ¿En qué se nota esa capacidad de Luis Enrique?

    Se nota que es un profesional muy estudioso, sobre todo, a nivel táctico. Controla todos los aspectos y domina ampliamente los principios defensivos, algo que maneja bien especialmente cuando sus jugadores tenían situaciones de uno contra uno. Fue diferente, pero enriquecedor para lo que nos gusta esto, ¿no? Luis Enrique fue un máster de fútbol ante el Bayern Múnich, la verdad, porque a nivel táctico tenía que, digamos, proteger esa ventaja del partido de ida. A sabiendas que, además, marcó muy pronto en el partido de vuelta en Alemania. Dice, ahora tengo una gran ventaja con la victoria del partido de ida y tengo que ganar los uno a uno para consolidar esa diferencia. Entonces, lo pudo controlar mejor, prácticamente ser ordenado, ser constante en el trabajo y la verdad que me gustó mucho.

    ¿Qué le parece la ausencia de Kylian Mbappé de este proyecto?

    A ver, Mbappé partió del equipo y el equipo cambió completamente. Pues allí es donde uno se da cuenta que las individualidades no ganan campeonatos, no ganan títulos, más bien el trabajo en equipo. En ese sentido, yo creo que Mbappé quería que más o menos que el Paris Saint -Germain jugase para él. Sin embargo, todos los miembros del plantel actualmente juegan para el equipo. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente.

    ¿Le hizo bien al PSG que se fuera Mbappé?

    A la vista está, lo que han conseguido después de que se fue. Claro que sí. Me imagino lo arrepentido que debe estar Mbappé ahora de haberse marchado.

    ¿La partida del delantero francés es lo mejor que le pasó al equipo?

    Totalmente, es lo mejor que pudo pasar. Insisto, debe de estar muy arrepentido de haber abandonado la institución.

    Más sobre:FútbolParis Saint-GermainChampions LeagueLuis EnriqueJulio César Dely ValdésEntrevistaKylian MbappéArsenal de Inglaterra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    De “activo muy valioso para el país” a “ordinariez de operación política”: parlamentarios reaccionan a designación de Frei como embajador en Misión Especial

    Hamas condena el “silencio” de la Junta de Paz ante la orden de Netanyahu de ocupar el 70% de la Franja de Gaza

    Santiago College rechaza acusaciones y dice que denunció a alumno por manipulación de imágenes “en cumplimiento de obligaciones”

    Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    Lo más leído

    1.
    La respuesta de Leandro Paredes tras su encontrón con Fernando Zampedri en la victoria de la UC sobre Boca Juniors

    La respuesta de Leandro Paredes tras su encontrón con Fernando Zampedri en la victoria de la UC sobre Boca Juniors

    2.
    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    Los secretos y la pizarra de la épica: cómo la UC gestó el primer triunfo chileno ante Boca Juniors en La Bombonera

    3.
    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

    4.
    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

    5.
    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    La UC convierte La Bombonera en un funeral: logra un triunfazo sobre Boca y está en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    De “activo muy valioso para el país” a “ordinariez de operación política”: parlamentarios reaccionan a designación de Frei como embajador en Misión Especial
    Chile

    De “activo muy valioso para el país” a “ordinariez de operación política”: parlamentarios reaccionan a designación de Frei como embajador en Misión Especial

    Santiago College rechaza acusaciones y dice que denunció a alumno por manipulación de imágenes “en cumplimiento de obligaciones”

    Cumplirá pena en libertad vigilada: conductor ebrio que provocó muerte de Macarena Yévenes fue condenado a cinco años

    Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados
    Negocios

    Empresas Ipsa suman ganancias por US$3.900 millones en el primer trimestre, pero casi el 45% empeoró sus resultados

    Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU tras 28 años y pasará a integrar el directorio

    Cencosud cita a junta de accionistas para aprobar programa de recompra de acciones

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Histórico del PSG analiza la final de la Champions ante Arsenal: “Lo mejor que le pasó al club fue la salida de Mbappé”
    El Deportivo

    Histórico del PSG analiza la final de la Champions ante Arsenal: “Lo mejor que le pasó al club fue la salida de Mbappé”

    Tiane Endler, hexacampeona: OL Lyonnes gana una vez más el título de la liga francesa femenina

    Lucas Bovaglio aborda el cruce de O’Higgins ante Boca en la Sudamericana: “Mientras más difícil, mejor responde el equipo”

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney
    Cultura y entretención

    Nostalgia y el fantasma de The Beatles: las claves de The Boys of Dungeon Lane, el sólido regreso de Paul McCartney

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Hamas condena el “silencio” de la Junta de Paz ante la orden de Netanyahu de ocupar el 70% de la Franja de Gaza
    Mundo

    Hamas condena el “silencio” de la Junta de Paz ante la orden de Netanyahu de ocupar el 70% de la Franja de Gaza

    ¿Está cerca Texas de convertirse en un estado demócrata?

    Putin pone en duda la procedencia del dron estrellado en Rumania y se ofrece para una “investigación objetiva”

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales