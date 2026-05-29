Histórico del PSG analiza la final de la Champions ante Arsenal: “Lo mejor que le pasó al club fue la salida de Mbappé”

Julio César Dely Valdés (59), ese potente delantero panameño con amplio recorrido en el fútbol europeo, tiene una especial conexión con el Paris Saint-Germain, el equipo que va por su segundo título consecutivo en la Champions League cuando se mida a Arsenal de Inglaterra en Budapest. Claro que ese era otra época del cuadro francés (jugó entre el ’95 y ’97), uno sin los millones ni la pompa que hoy envuelve a la escuadra de la Ciudad Luz, después de que el fondo público qatarí se hiciera con la propiedad. El centroamericano conoce de cerca la interna del cuadro galo y en conversación con El Deportivo entrega los detalles de la escuadra sensación del fútbol europeo.

¿Cuál es el secreto de este equipo del técnico español Luis Enrique?

El entrenador está haciendo un gran trabajo y ha puesto a la institución en una posición impensada, increíble. Efectivamente, yo creo que se nota la mano de Luis Enrique que tiene a este equipo a ese nivel. La manera como ocupa los espacios en fase ofensiva y defensiva, la disposición táctica de los jugadores y la manera como maneja los egos. Porque no es fácil hacer lo que hizo, o lo que está haciendo en los últimos años con el Paris Saint-Germain desde que llegó. Trabajó de menos a más, se fueron muchos jugadores, pero el modelo y la manera de jugar no cambió. El español ha dicho que iba a ganar todo y prácticamente lo ha ganado todo.

¿Este equipo tiene el sello del técnico asturiano?

O sea, no es fácil ser el mejor en un torneo con clubes de presupuestos millonarios. Con gente que tal vez no son grandes figuras, pero que hoy son muy reconocidas a nivel mundial. Después de la gran labor que están haciendo, esos mismos futbolistas se han potenciado.

En Europa se dijo que la semifinal ante Bayern Múnich fue la mejor de la historia ¿Coincide con esa opinión?

Estoy completamente de acuerdo, si tú ves ese partido de vuelta en Alemania, el PSG maniató completamente al Bayern Múnich. Porque plantó a los jugadores marcados, le cortó la línea de pases, nadie ganó un espacio. Hizo un planteamiento diferente a lo que había en el triunfo de 5-4 en Francia. Contrarrestando mucho el gran poderío ofensivo que tiene el Bayern, que quedó sin herramientas para superar esa valla. Porque el Bayern es un equipo que es muy ofensivo. Muy ofensivo, pero la verdad que se ve que Luis Enrique lo estudió muy bien para ese segundo partido.

El exjugador Julio Dely Valdés destacó el éxito del PSG de Luis Enrique.

Al margen de los nombres de los futbolistas ¿Es posible que la gran figura de este cuadro sea el propio técnico?

Sí, sí, sí, claro, por qué no… allí están las estadísticas de estos partidos y la manera que abordó a los diferentes rivales. Si tácticamente no eres bueno lo puedes pasar muy mal ante adversarios tan poderosos. En semifinales, por ejemplo, tenía enfrente al Bayern de Múnich que, como he dicho antes, ofensivamente es uno de los mejores equipos hoy en el mundo. Y el Paris Saint-Germain yo creo que contrarrestó muy bien todo lo bueno que tiene el Bayern. Seguramente, contra Arsenal será una historia diferente, porque este PSG tiene esa capacidad de adaptarse a los diversos desafíos. En eso, el entrenador tiene mucho que decir.

¿En qué se nota esa capacidad de Luis Enrique?

Se nota que es un profesional muy estudioso, sobre todo, a nivel táctico. Controla todos los aspectos y domina ampliamente los principios defensivos, algo que maneja bien especialmente cuando sus jugadores tenían situaciones de uno contra uno. Fue diferente, pero enriquecedor para lo que nos gusta esto, ¿no? Luis Enrique fue un máster de fútbol ante el Bayern Múnich, la verdad, porque a nivel táctico tenía que, digamos, proteger esa ventaja del partido de ida. A sabiendas que, además, marcó muy pronto en el partido de vuelta en Alemania. Dice, ahora tengo una gran ventaja con la victoria del partido de ida y tengo que ganar los uno a uno para consolidar esa diferencia. Entonces, lo pudo controlar mejor, prácticamente ser ordenado, ser constante en el trabajo y la verdad que me gustó mucho.

¿Qué le parece la ausencia de Kylian Mbappé de este proyecto?

A ver, Mbappé partió del equipo y el equipo cambió completamente. Pues allí es donde uno se da cuenta que las individualidades no ganan campeonatos, no ganan títulos, más bien el trabajo en equipo. En ese sentido, yo creo que Mbappé quería que más o menos que el Paris Saint -Germain jugase para él. Sin embargo, todos los miembros del plantel actualmente juegan para el equipo. Entonces es diferente, ¿no? Es diferente.

¿Le hizo bien al PSG que se fuera Mbappé?

A la vista está, lo que han conseguido después de que se fue. Claro que sí. Me imagino lo arrepentido que debe estar Mbappé ahora de haberse marchado.

¿La partida del delantero francés es lo mejor que le pasó al equipo?

Totalmente, es lo mejor que pudo pasar. Insisto, debe de estar muy arrepentido de haber abandonado la institución.