Universidad Católica enmudeció a La Bombonera. No es exageración. La victoria del equipo de Daniel Garnero sobre la escuadra de Claudio Ubeda fue el principal batacazo de la jornada en el fútbol sudamericano. La consecuencia para los transandinos es trágica: quedaron eliminados de la Copa Libertadores, el torneo que habitualmente aspiran a ganar. La indignación se tomó el mítico recinto de la calle Brandsen. Para el fútbol chileno es un hito: es la primera vez que un equipo nacional vence por los puntos en un partido por el máximo torneo de clubes a nivel continental.

En medio de esa decepción, también hubo margen para un comportamiento criticable: un repudiable cántico xenófobo contra Chile. La conducta del público, por cierto, debió ser apuntada por los múltiples veedores que representan a la Conmebol en este tipo de encuentros y tendría que derivar en una sanción contra los transandinos.

El repudiable cántico contra Chile que se escuchó en La Bombonera en la histórica victoria de la UC sobre Boca Juniors

Aunque la solvencia de la UC terminó por apagar la efervescencia que caracteriza al reducto xeneize, el coro se escuchó claramente. “Solo le pido a Dios, que se mueran todos los chilenos. Soy bostero y de Argentina, no se olvida la traición a Las Malvinas”, se escuchó con nitidez desde las tribunas.

La reglamentación vigente tipifica sanciones para este tipo de comportamientos en los recintos deportivos. Vale recordar, en ese sentido, que el público chileno ha sido uno de los más vapuleados por sanciones en esta materia, sobre todo a nivel de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los artículos 12.2 y 15.2 del Código Disciplinario de la entidad que rige al fútbol sudamericano establecen castigos. Las penas incluyen multas que parten en los US$ 100 mil, aunque también se considera la posibilidad de obligar a los infractores a disputar partidos a puertas cerradas, a la reducción de aforo y al cierre de los recintos deportivos en que se manifiesten este tipo de comportamientos.