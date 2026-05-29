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    Goleador histórico de la UC e hincha de River: la noche en que Fernando Zampedri desquició a Paredes y Boca en La Bombonera

    El Toro completa una jornada histórica en Buenos Aires. Tuvo un cruce con el mediocampista en la clasificación del cuadro precordillerano a octavos de final de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Goleador histórico de la UC e hincha de River: la noche en que Fernando Zampedri desquició a Paredes y Boca en La Bombonera.

    Fernando Zampedri tuvo un partido distinto en La Bombonera. El delantero de Universidad Católica realizó un gran desgaste en la victoria por 1-0 que le permitió al cuadro precordillerano avanzar a octavos de final como líder de su grupo en la Copa Libertadores.

    El atacante estuvo gran parte del encuentro presionando a los centrales de Boca, retrocediendo para colaborar y jugando lejos del área. La UC apostó por un partido de resistencia en Buenos Aires y el Toro cumplió un rol táctico.

    Claro que el momento más tenso de la noche llegó cuando fue reemplazado. Zampedri caminó hacia el sector donde estaba Branco Ampuero para entregarle la jineta de capitán. La situación provocó la reacción inmediata de Leandro Paredes.

    El mediocampista del cuadro xeneize interpretó que el goleador histórico de la UC estaba demorando la salida y fue directamente a encararlo. Paredes empujó a Zampedri y se generó una discusión entre ambos. El árbitro colombiano Wilmar Roldán debió intervenir. Mientras dejaba la cancha, Zampedri continuó reclamándole al volante. Además, realizó un gesto con la mano.

    Zampedri celebrando la clasificación de la UC ante Boca. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTO

    Tras el encuentro, Zampedri no se guardó nada y arremetió contra los críticos de Universidad Católica. “Es un mérito muy grande. Estamos contentos no solo por el partido de hoy, ante un duro rival, en un estadio muy importante. Yo quiero rescatar toda la copa”, señaló.

    El Toro también apuntó directamente a la prensa argentina. “Desde un inicio nos subestimaron un montón, el periodismo argentino nos subestimó mucho. Hoy dejamos afuera a un equipo que supuestamente iba a clasificar caminando. No fue así”, afirmó.

    El delantero insistió en la necesidad de reconocer la campaña realizada por el conjunto estudiantil. “Hay que respetar un poco más esta institución. Los partidos se ganan dentro de la cancha, se ganan jugando y no de la boca para afuera. Hay que recalcar la copa que hizo Universidad Católica”, agregó.

    “Desde este lado de la cordillera nos subestimaron desde el inicio y hoy dimos cuenta de que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera”, sostuvo.

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