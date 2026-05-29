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    Los rivales a los que puede enfrentarse la UC en los octavos de final de la Copa Libertadores

    Universidad Católica y Coquimbo Unido ganaron su grupo en el certamen continental. Este viernes es el sorteo.

    Por 
    Pablo Retamal V.
     
    Lucas Mujica
    Los rivales a los que puede enfrentarse la UC en los octavos de final de la Copa Libertadores. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Los equipos chilenos han sido protagonistas en la Copa Libertadores. Coquimbo Unido y Universidad Católica fueron líderes en sus grupos. La UC lo logró este jueves con una victoria ante Boca en La Bombonera. Este viernes, a las 11 horas, se realizará el sorteo.

    El primer elenco en asegurar su paso fueron los piratas. Los aurinegros se quedaron con el liderato del Grupo B, obteniendo 10 puntos y fueron seguidos por Deportes Tolima, Nacional y Universitario.

    Por su parte, el cuadro estudiantil consiguió un triunfo histórico ante Boca Juniors en el último partido de la zona. Fue un 1-0 con una gran anotación de Clemente Montes. Con eso llegó a 13 unidades y quedó por encima de Cruzeiro (11), los xeneizes quedaron con siete y Barcelona de Ecuador con tres unidades.

    Desde 2021 que el club precordillerano no se instalaba en la instancia de octavos de final, en esa ocasión con Gustavo Poyet en la banca. En al ronda venidera se midieron ante Palmeiras.

    En esta ocasión, sus rivales pueden ser Estudiantes, Tolima, Fluminense, Platense, Mirassol, Rosario Central, Palemiras o Cruzeiro pueden ser sus rivales en la ronda de eliminación directa. El sorteo es este viernes a las 11.00 horas. Los mismos para ambos chilenos, que al ser líderes de sus grupos no se medirán entre ellos.

    Por otra parte, en la Copa Sudamericana, O’Higgins va a jugar la ronda de playoffs, que es previa a los octavos de final y enfrentará precisamente a Boca Juniors, que fue tercero en el grupo de Universidad Católica. El equipo de Rancagua fue segundo del Grupo C, con 10 puntos, solo por detrás de Sao Paulo (12) y por encima de Millonarios (8) y Boston River (3).

    La alegría de Lucas Pratto en Coquimbo

    Una vez que quedó definido que Coquimbo Unido ocuparía el primer lugar de su grupo, el delantero Lucas Pratto valoró el hecho de definir la llave como local.

    “Veníamos a buscar los tres puntos. Hicimos un partido bueno y nos hicieron un gol de tiro libre, al ángulo. Luego, lo fuimos a buscar, pero no lo conseguimos. De todas formas, estamos felices porque vamos a definir en casa en octavos de final”, indicó en conversación con ESPN.

    Pero el delantero argentino también lanzó una advertencia. El histórico ariete señaló que el equipo no se repone de manera fácil a un marcador en contra y eso les puede pesar en la fase de los 16 mejores del torneo continental.

    “Tenemos que buscar variantes. Cuando estamos en desventaja, nos ha costado a veces y debemos trabajar en eso. Conseguir de otra manera quebrarlos, con jugadas asociadas, que por momento lo hicimos en este partido, y convertir las que tenemos”, aseveró Pratto.

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