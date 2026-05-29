La emoción de Clemente Montes tras darle la clasificación a la UC ante Boca Juniors: “Se silenció La Bombonera”

Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El jugadores de Universidad Catolica, Clemente Montes, celebra su gol contra Boca Juniors durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport Football, Boca Juniors vs Universidad Catolica 2026 Copa Libertadores Championship. Universidad Catolica player Clemente Montes celebrate scoring against Boca Juniors during a Copa Libertadores Championship group D match at Estadio La Bombonera in Buenos Aires, Argentina. 28/05/2026 Facundo Morales/Fotobaires/Photosport

La UC consiguió la clasificación a octavos de final tras imponerse en su visita a Boca Juniors en La Bombonera, en un partido donde Clemente Montes fue el gran protagonista. El delantero de 25 años marcó el gol del triunfo. “Fue un golazo la verdad. Cuando agarra la curva y toca el palo y va para adentro, lo celebré lo mejor que pude porque se silenció toda La Bombonera”, señaló el atacante tras el compromiso.

El atacante reconoció que el tanto tiene una carga especial tanto por el contexto como por el momento personal que atraviesa. “Es un gol muy especial porque uno lo viene buscando y más encima de visita acá en Boca. Muy contento con el gol y por haber ayudado al equipo a clasificar, que era lo que queríamos”, señaló.

“Sabíamos que ellos eran fuertes por la banda izquierda, con Blanco y con Zenón, que siempre siguen atacando. Nosotros planteamos un partido así, bien dinámico, marcando las paredes, que los centrales avanzaran y jugarles de contra como lo hemos hecho. Salió a la perfección”, explicó.

Pese a la satisfacción por la clasificación, Montes también realizó un análisis respecto al desarrollo del juego. “Quizás nos faltó tener un poco más la pelota porque la perdíamos muy fácil, pero hay que celebrar ya que clasificamos y estamos muy contentos por eso”, afirmó.

Finalmente, el atacante tuvo palabras para los hinchas que acompañaron al equipo estudiantil en Buenos Aires. “Quiero agradecerles por siempre el apoyo. Fue muy importante la gente que vino y todos los que estuvieron viendo el partido. Estamos ilusionados y sabemos que podemos hacer grandes cosas en esta Copa”, cerró.

Otro de los jugadores que valoró la clasificación fue Jhojan Valencia, quien destacó la dificultad que implica llevarse los puntos en Buenos Aires. “Sabemos que venir a ganar acá no es fácil. Hicimos algo que creo que nadie se imaginaba al principio. El equipo está para grandes cosas y lo hemos demostrado”, señaló el delantero.

Además, el colombiano resaltó la profundidad del plantel dirigido por la UC, apuntando a que el rendimiento. “Creo que el plantel que tenemos, todos nos sirven para jugar. El jugador que entra lo hace de la misma forma o mejor que los llamados titulares. Esa es la fortaleza que hemos tenido”, sostuvo.

Por último, el volante aprovechó la instancia para enviar un mensaje a los fanáticos. “Darles un saludo especial a todos los que vinieron y a todos los que están en la casa. También enviarle un saludo especial a mi esposa y a mi hijo, que los amo mucho”, cerró