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    Fernando Zampedri arremete contra Boca tras el triunfo de la UC: “Nos subestimaron; los partidos se ganan en la cancha”

    El Toro asegura que en Argentina miraron en menos a Universidad Católica tras el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores. El equipo estudiantil termina siendo líder de su zona.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Zampedri arremete contra Boca tras el triunfo de la UC: “Nos subestimaron; los partidos se ganan en la cancha”. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTO

    Universidad Católica celebra una histórica clasificación tras imponerse por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera, resultado que le permite ser líder en el Grupo D de la Copa Libertadores.

    Uno de los referentes que aborda el momento del equipo es Fernando Zampedri, quien valoró la evolución que tuvo el plantel a lo largo de la competencia. “Arrancamos la Copa un poco tímidos de local contra este mismo rival. Lo charlamos puertas adentro, que así no se podía jugar, y terminamos haciendo una gran Libertadores”, señaló el delantero.

    Zampedri junto a Clemente Montes, autor del único gol del partido. FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    El goleador histórico de la UC también destacó que el equipo logró sobreponerse al escepticismo externo y terminó quedándose con el primer lugar del grupo. “En la previa no nos tenían fe, no creían que íbamos a clasificar y terminamos saliendo primeros. Mucha gente nos subestimó”, lanzó.

    En esa línea, el ariete cruzado aseguró que desde Argentina hubo cuestionamientos hacia el nivel del conjunto de Daniel Garnero. “Desde este lado de la cordillera nos subestimaron desde el inicio y hoy dimos cuenta de que los partidos se ganan en la cancha y no de la boca para afuera”, sostuvo.

    Finalmente, Zampedri valoró el impacto que tiene este resultado para la institución y para el fútbol chileno, considerando el escenario en el que se consiguió la clasificación. “Hoy dejamos muy alto el nombre de esta institución”, cerró el Toro.

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