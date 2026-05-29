“Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres
Con una estética inspirada en películas espaciales, el portal “Aliens.gov” exhibe un mapa en tiempo real de detenciones a extranjeros en situación irregular y habilita una línea para denunciarlos al ICE. "Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos", reza el sitio.
La Casa Blanca de Donald Trump ha ido un paso más allá en su política antiinmigración. Este jueves lanzó una página dentro de su propio portal web en el que compara a los inmigrantes ilegales con extraterrestres haciendo uso de la polisemia del término “alien” en inglés. Asimismo, muestran datos de las detenciones de estos ilegales, a las que se refiere como “abducciones” ejecutadas por las autoridades de inmigración de Estados Unidos.
El sitio “Aliens.gov”, que exhibe arrestos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, abre con un texto que imita la introducción de películas como Star Wars, mientras una narración visual sugiere durante varios segundos que el gobierno estadounidense ocultó durante décadas la existencia de aliens viviendo entre la población.
“Durante 60 años, el gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria. Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal”, reza el mensaje que abre la web.
Luego llega el giro. “Con una excepción, no pertenecen aquí“, continúa. La página termina revelando que no habla de visitantes del espacio, sino de inmigrantes indocumentados.
En total, la página cifra en cerca de 3.130.000 los “encuentros” de autoridades de inmigración con ilegales y apela a la población: “Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos”. “Nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, prosigue, utilizando un pronombre que en inglés se emplea habitualmente para objetos o animales, pero no para personas.
La plataforma también incorpora una línea telefónica y herramientas para que ciudadanos puedan “denunciar extranjeros sospechosos” directamente al ICE, además de registros por correo electrónico para recibir alertas sobre operativos migratorios en determinadas zonas.
Asimismo, tras acusar a “innumerables presidentes, congresistas y altos funcionarios” de “saber perfectamente” que “millones llegaron al amparo de la oscuridad y se integraron directamente en nuestra sociedad”, la página web de la Casa Blanca desvela su juego de palabras aclarando que los individuos a los que se refiere “no eran pequeños hombres verdes”, sino que “estos ‘aliens’ son los millones de ilegales que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad”.
“El presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación”, defiende la Casa Blanca, que describe al mandatario estadounidense como “audaz”, “sin remordimientos” y “sin miedo”.
El portal incluye un mapa interactivo de Estados Unidos que muestra los llamados “arrestos de aliens” realizados por el ICE y otras autoridades migratorias. El “Alien Arrest Map Live” (Mapa de las detenciones de extranjeros -o extraterrestres- en directo) permite a los usuarios mover el cursor sobre distintas regiones de EE.UU. para consultar cuántos arrestos se realizaron en cada localidad y cuáles son las nacionalidades de los detenidos. Además, detalla los presuntos delitos, las fechas de arresto y presuntas afiliaciones criminales o de pandillas.
El sitio no especifica el período exacto al que corresponden las capturas, aunque por el volumen de casos podría tratarse de datos divulgados por el Departamento de Seguridad Nacional en un informe que reúne detenciones realizadas entre septiembre de 2024 y abril de este año, según recoge la agencia Efe.
La página aparece en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha reactivado el interés público sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento de Defensa difundiera nuevos archivos desclasificados relacionados con investigaciones sobre este tipo de fenómenos.
La Casa Blanca aprovechó precisamente ese contexto cultural para construir una campaña migratoria basada en el misterio, el miedo y la vigilancia, apunta Univision.
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