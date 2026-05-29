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    Venezuela: Machado y González proponen plan de transición que incluye negociaciones con el Ejecutivo de Caracas y EE.UU.

    Los líderes opositores presentaron una hoja de ruta “hacia la libertad" que incluye la búsqueda de un “gran acuerdo nacional” con distintos sectores políticos, sociales y profesionales de Venezuela, además la designación de “un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González. Foto: Archivo. [e]STR

    Los líderes del principal sector de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González, presentaron este jueves una hoja de ruta “hacia la libertad” de la nación latinoamericana, la que incluye dos procesos a realizar “de forma simultánea”.

    Estos son una fase de negociación con el Ejecutivo venezolano, “con el acompañamiento” de Estados Unidos, además de la búsqueda de un “gran acuerdo nacional” con distintos sectores políticos, sociales y profesionales de Venezuela.

    “Convocadas por María Corina Machado, las fuerzas democráticas reunidas en Panamá, a través de los representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de otros movimientos democráticos, asumimos ante la Nación el compromiso de traducir la soberanía popular en una ruta concreta, ordenada y efectiva hacia la libertad”, dice el comunicado difundido por el Comando Nacional de Campaña de Machado, firmado también por González como líder de Alianza Con Venezuela.

    Resaltando el plan de tres fases -estabilidad, recuperación y transición- esbozado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, Machado y González expresaron su “determinación a impulsar una negociación política seria, firme y responsable con el régimen interino para restaurar la democracia en Venezuela con el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos”.

    “Estas negociaciones serán lideradas por María Corina Machado en su rol de conductora del proceso democrático del país. Se hará en articulación con la Plataforma Unitaria Democrática y en consulta con las organizaciones de la sociedad venezolana”, indicaron, señalando que será a la Premio Nobel a quien "le competerá designar al responsable directo del equipo negociador, integrado por técnicos expertos y representantes políticos”.

    El objetivo principal de las mismas es “lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”.

    Para ello, según argumentaron, se precisaría la designación de “un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)” que estaría integrado por “personalidades independientes y respetables”, y el diseño “urgente” de un “cronograma electoral viable y verificable”.

    Para las citadas e hipotéticas negociaciones, los firmantes reclaman como “necesarios” una serie de “gestos que contribuyan a crear un ambiente político favorable y que demuestren voluntad de avanzar en este proceso”.

    Entre ellos destacan “la liberación plena de los presos políticos, civiles y militares; el retorno seguro de los exiliados por razones políticas, y la normalización del espacio cívico y político, incluyendo el desmantelamiento del aparato represivo, y de los grupos armados, ilegales o terroristas”.

    Paralelamente, Machado y Rodríguez convocaron a “ciudadanos, partidos y movimientos democráticos, gremios, sindicatos, iglesias, universidades, sectores productivos, organizaciones sociales, jóvenes, mujeres y venezolanos dentro y fuera de la patria” para la construcción de lo que han denominado “Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República”.

    De acuerdo con los líderes opositores, este “proporcionará la base política y social para la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico sostenido, la prosperidad compartida y el reencuentro nacional”.

    A fin de completar este segundo proceso, prometen “mantener un mensaje único, coherente y coordinado hacia el mundo”, impulsar “la participación de base” y establecer mecanismos de “consulta ciudadana y coordinación interna”.

    “La transición democrática nos exige unidad y visión de Estado”, argumentaron Machado y González, defendiendo “la recuperación de Venezuela” como una “obra colectiva”.

    “La emergencia humanitaria que padecen los venezolanos no admite dilaciones, ya que sólo en libertad podrán atenderse sus más urgentes necesidades”, subrayaron.

    El anuncio llegó apenas cinco días después de que la propia Nobel de la Paz ratificara en Ciudad de Panamá su candidatura presidencial y el objetivo de lograr elecciones libres y transparentes en un plazo de siete a nueve meses, en un encuentro con los principales líderes de la oposición, como Leopoldo López, Antonio Ledezma, Andrés Guanipa y Roberto Enríquez, entre otros.

    Machado, quien lidera las encuestas, planteó la depuración del CNE y su sustitución por un nuevo registro electoral que permita que más de cinco millones de ciudadanos aptos puedan registrarse y votar de manera libre, en línea con las reclamaciones ahora presentadas en esta hoja de ruta bicéfala.

    Más sobre:VenezuelaMaría Corina MachadoEdmundo GonzálezOposiciónEstados UnidosEjecutivo venezolanoAcuerdo nacionalConsejo Nacional ElectoralMundo

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