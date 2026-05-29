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    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Los nuevos equipos, Xiaomi 17T y 17T Pro, están orientados a usuarios que buscan una combinación de fotografía, rendimiento y alejarse por más de veinticuatro horas del cargador, además de precios bajo el millón de pesos.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Este jueves 28 de mayo, desde el último piso del mall Cenco Costanera, la firma asiática Xiaomi oficializó el lanzamiento en Chile de la nueva serie de teléfonos inteligentes Xiaomi 17T, compuesta por los modelos 17T y 17T Pro. Los equipos están orientados a usuarios que buscan una combinación de fotografía, rendimiento y autonomía.

    La principal novedad de esta generación dentro de la gama T es la integración, por primera vez, de un teleobjetivo Leica x5 en ambos dispositivos, el cual permite capturas que van desde fotografía macro a 30 centímetros hasta zoom óptico de 10 aumentos (o 120x con IA). Esto se complementa con una cámara principal de 50 MP.

    A nivel de hardware fotográfico, los dispositivos presentan ligeras diferencias. El modelo Xiaomi 17T Pro utiliza un sensor principal de 1/1,31 pulgadas, mientras que la versión estándar cuenta con uno de 1/1,55 pulgadas. Ambos comparten el diseño óptico Leica UltraPure y una lente híbrida Summilux 1G+6P.

    En cuanto a software de cámara, los equipos incluyen herramientas como Leica Live Moment y Leica Live Portrait para añadir efectos de profundidad, además de grabación de video cinematográfico 4K a 60 fps en la versión Pro.

    Pantallas y diseño

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    En el apartado visual, la serie equipa paneles AMOLED de resolución 1.5K que alcanzan un brillo máximo de 3500 nits (útil para ver la pantalla en espacios al aire libre muy iluminados). La tasa de refresco varía según el modelo: hasta 144 Hz en el 17T Pro y 120 Hz en el 17T.

    Asimismo, incorporan el sistema Xiaomi Vision Care para la gestión de la luz azul, el parpadeo y el desenfoque, lo que les permitió obtener la certificación TÜV Rheinland Intelligent Eye Care. El modelo Pro integra tecnología LIPO para reducir los biseles, mientras que el modelo estándar apuesta por un formato más compacto.

    El diseño mantiene líneas con bordes micro curvados, un módulo de cámara renovado y acabados cepillados. Se ofrecerán en colores azul intenso, violeta intenso y negro para el Pro, sumando el blanco ópalo, violeta, azul y negro en la versión estándar.

    Hardware, autonomía y precios

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    El rendimiento de ambos modelos está a cargo de procesadores MediaTek. El Xiaomi 17T Pro funciona con el chip Dimensity 9500 de 3 nm, y el Xiaomi 17T integra el Dimensity 8500-Ultra de 4 nm. Ambos están apoyados por el sistema de refrigeración Xiaomi 3D IceLoop para la gestión térmica.

    En cuanto a autonomía, los teléfonos utilizan baterías de silicio-carbono de nueva generación. El Xiaomi 17T Pro cuenta con una de 7000 mAh, con soporte de carga rápida de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Y el Xiaomi 17T tiene una batería de 6500 mAh con soporte de carga rápida de 67 W.

    La serie Xiaomi 17T ya se encuentra disponible en Chile a través de la tienda oficial de la marca, los principales operadores y el retail. Por su etapa de lanzamiento, los equipos cuentan con precios especiales y bundles promocionales: el Xiaomi 17T se comercializa desde los $499.000 (precio normal de referencia: $749.990), mientras que el Xiaomi 17T Pro está disponible a un precio de oferta de $696.000 (precio normal de referencia: $999.990).

    Lee también:

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