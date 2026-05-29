“Otra noche catastrófica”: la prensa internacional reacciona a la eliminación de Boca Juniors a manos de la UC

Universidad Católica consiguió dar un gran golpe la noche de este jueves en Argentina. Los cruzados superaron por 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y lograron inscribirse en los octavos de final de la Copa Libertadores, mandando a los xeneizes a disputar la Copa Sudamericana.

Este hecho fue tratado por la prensa internacional. En argentina, diario Olé habló de un “Papelón de Boca”. Añadieron que ocurrió “otra noche catastrófica, de fin de ciclo generalizado, con pinceladas de la noche fatídica Alianza Lima, con el peso de tres años sin títulos y otro paso fugaz por la Libertadores que tiñe de fracaso el semestre y mancha con tinta indeleble al mismísimo Juan Román Riquelme, indisimulable responsable de otro papelón”.

Por su parte, La Nación estuvo en sintonía al señalar que “Boca fue un equipo sin fútbol, sin alma y sin rumbo. Atado, nervioso, lento, irresoluto. Más allá de alguna aproximación aislada, como la media vuelta de Exequiel Zeballos que salió cerca del palo y algunos remates desde afuera del área, el contexto pareció quedarle demasiado grande. Se encontró con un rival aplomado, al que el empate le alcanzaba para clasificarse, y que supo aprovechar el escenario para hacerle sentir todo el peso de la responsabilidad a Boca y jugar con el clima y el reloj”.

En Paraguay, D10 resumió: “Universidad Católica propinó este jueves un mazazo en la Copa Libertadores al matricularse en los octavos de final como líder del Grupo D con 13 puntos de 18 posibles con un triunfo en la Bombonera por 0-1 que eliminó a Boca Juniors y lo envió a de una repesca por un cupo en la Copa Sudamericana”.

VS Deportes, a su vez, informó que “los cruzados tomaron La Bombonera y le dieron un duro golpe al sueño de ganar la séptima Libertadores al equipo presidido por Juan Román Riquelme, que se suma al de 2025 cuando Alianza Lima lo dejó afuera en la segunda ronda también en su templo del barrio de la Boca”.

“Un golazo de Clemente Montes a los 34 minutos, tras un exquisito contragolpe, el orden defensivo y un gigante Vicente Bernedo en el arco, fueron suficientes para que la Católica lograra una de las victorias más resonantes de su historia en la Libertadores”, añadieron.

En Uruguay, El Observador publicó que “Universidad Católica propinó este jueves un golpe fuerte en la mesa en la Copa Libertadores al clasificarse en los octavos de final del torneo internacional como líder del Grupo D, seguido por Cruzeiro, con un triunfo en la Bombonera por 1-0 que eliminó a Boca Juniors y lo envió a disputar el repechaje de la Copa Sudamericana”.

Montevideo Portal, en tanto, resaltó que “Boca Juniors volvió a escribir una página negra en su historia, este jueves, al quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos luego de caer 1-0 como local en La Bombonera con Universidad Católica de Chile”.

Por su parte, El Deportivo de Colombia expuso que “Universidad Católica de Chile logró una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores al ganarle de visita 1-0 a Boca Juniors la noche del jueves en la sexta y última fecha del Grupo D”.

“Boca Juniors, que terminó tercero, sufrió un duro golpe en su casa, La Bombonera, y deberá conformarse con jugar los playoffs de acceso a octavos de final de la Copa Sudamericana”, complementaron.