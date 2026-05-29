Daño colateral del histórico triunfo de la UC: O’Higgins chocará con Boca Juniors en los playoffs de la Copa Sudamericana

Cerradas las fases grupales de la Copa Libertadores y Sudamericana, en este último torneo ya quedaron definidas las llaves de la próxima instancia. O’Higgins de Rancagua, único cuadro chileno en el segundo torneo regional en importancia tendrá que medirse a un gigante del fútbol argentino.

Todo fue felicidad, el martes en Colombia. El elenco celeste realizó una verdadera hazaña tras derrotar a Millonarios en Bogotá. Un triunfo de 2-1 que permitió a los dirigidos de Lucas Bovaglio ganarse el cupo para los playoffs que definen acceder a los octavos de final de la Sudamericana.

La escuadra rancagüina hizo un partido inteligente en El Campín, duelo que comenzó ganando tempranamente con el gol de Bastián Yáñez. El capitán Alan Robledo aumentó las cifras antes del descanso y aunque descontó Rodrigo Contreras, exjugador de la U, el daño ya estaba hecho.

Victoria importante que dejó a la escuadra chilena en el segundo puesto del Grupo C de la competición, sólo superada por Sao Paulo de Brasil, club que se metió de manera directa en la ronda de los mejores 16 equipos.

Tras el final de todas las zonas de eliminación quedaron definidas las parejas de esa ronda de eliminación directa contra los terceros de la Libertadores. Llaves que se establecen de acuerdo con los puntajes de cada equipo, el de mejor contra el más bajo.

Difícil desafío

Una vez conseguido el objetivo de mantenerse en carrera, Bovaglio no escondió su ambición de llegar más al alto en el torneo internacional. Así quedó claro en sus palabras después de ganar al cuadro cafetalero.

“Ojalá tengamos preparado en el camino algo más grande todavía. Yo la verdad que me ilusiono o a la par de los jugadores. Lo he dicho ya en alguna oportunidad, un equipo ilusionado no tiene techo. Hay un apetito de competir y de ir por más. Así que Dios dirá, hasta donde llegue este grupo, el de arriba lo sabe”, advirtió el técnico argentino.

La serie de resultados que se dieron la fecha final pusieron un duro escollo en la ruta de la escuadra celeste. Tras el término de la jornada seis de la Libertadores quedó determinado un duro escollo para los celestes.

Se trata de Boca Juniors, el gigante transandino que acabó eliminado por Universidad Católica. El triunfo de los cruzados condenó a los bonaerenses al tercer puesto del Grupo D, razón por la cual quedó enmarcado en los playoffs de la Sudamericana.

La ronda de eliminación se disputará a finales del mes de julio, una vez concluida la Copa del Mundo. O’Higgins visitará La Bombonera el 22 de julio próximo, mientras que cerrará como local el 29 de julio, en estadio por resolver, ya que El Teniente no tiene la capacidad de 20 mil asistentes que la Conmebol exige para esta fase.