Coquimbo Unido y Universidad Católica tendrán rivales argentinos en los octavos de final de la Copa Libertadores

Coquimbo y Universidad Católica conocieron a sus rivales de octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Photosport.

Por primera vez en 14 años, dos equipos chilenos ganaron su grupo en la Copa Libertadores de América. Por un lado, Coquimbo Unido se impuso en el Grupo B, donde superó a Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario, mientras que Universidad Católica ganó el B, derribando a Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil.

Con la alegría muy fresca de la clasificación, este viernes se realizó de manera virtual el sorteo de los octavos de final del certamen. Ahí, ambos representantes nacionales esperaron a alguno de los segundos de la fase de grupos, donde el actual subcampeón, Palmeiras, aparecía como el más peligroso. Además, también podía darse la posibilidad de medirse nuevamente con un equipo de su grupo, como terminó sucediendo con LDU y Mirassol; Independiente Rivadavia con Fluminense y Palmeiras con Cerro Porteño.

Una de las principales ventajas de haber ganado el grupo para los equipos chilenos es la posibilidad de cerrar en casa la llave de octavos de final.

En tanto, para los cuartos de final y las semifinales, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la fase de grupos. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.

Finalmente, los cruzados se medirán con Estudiantes de La Plata. Mientras que los piratas enfrentarán a Platense, dos rivales argentinos para los representantes nacionales. En caso de avanzar, la UC chocaría con el ganador de Rosario Central y Corinthians; mientras que el elenco de la Cuarta Región iría contra el ganador de Independiente Rivadavia y Fluminense.

Las llaves de la ronda de los 16 mejores se disputarán entre el 11 y el 20 de agosto.

O’Higgins define su camino

En la Copa Sudamericana, la brillante victoria de Universidad Católica sobre Boca Juniors, tuvo como efecto inmediato que el cuadro xeneize se enfrente a O’Higgins en los playoffs de la Copa Sudamericana. El ganador de esa llave, se medirá en octavos de final con Recoleta de Paraguay.

Debido a que fueron uno de los segundos con mayor puntaje, los pupilos de Lucas Bovaglio comenzarán como visitantes el 21, 22 o 23 de julio y cerrarán la llave como local el 28, 29 o 30 del mismo mes.