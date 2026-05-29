Juzgado de Punta Arenas define que muerte de cabo del Ejército sea investigada por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar

Este viernes, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas determinó que la investigación de la muerte del cabo del Ejército Carlos Palacios sea investigada por el Ministerio Público y no por la Fiscalía Militar.

“ El tribunal de garantía acogió nuestra solicitud en torno a decretarse competente para conocer de estos hechos y solicitó entonces que el Tribunal Militar remita los antecedentes de esta fiscalía para que podamos seguir investigando estos hechos”, señaló tras la audiencia la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra.

Actualmente, los sargentos Leonardo Vallejo y Jaime Huichalaf, el capitán Felipe Oliva y el alférez Alexis Farias están siendo investigados por cuasidelito de homicidio.

Aunque en un principio fueron dejados los tres primeros en prisión preventiva, en abril fueron dejados en libertad con firma mensual mientras continúa la investigación

Durante la audiencia, tanto la defensa del capitán Felipe Oliva, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía y la representación de la madre del cabo fallecido habrían argumentado que el caso sea investigado por el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar.

Según señaló la defensa de Silva, la situación en la que habría fallecido Palacios no habría sido por una instrucción expresa de alguna institución del Ejército, sino que fue finalmente una orden directa de los sargentos involucrados en la investigación.

Así, argumentaron que la investigación por la Fiscalía Militar se justificaría si el hecho hubiera ocurrido durante una actividad directa del Ejército.

Por su parte, el INDH argumentó que “la justicia militar tiene un carácter excepcionalísimo y, por lo tanto, solo los casos que afecten bienes jurídicos de carácter militar, por ejemplo, la seguridad nacional, serían hechos que deben ser conocidos por la justicia militar, pero no así hechos que son delitos comunes o delitos que debieran estar en esta jurisdicción, como es un cuasi-delito de homicidio”.

Con ello, la magistrada Mónica Mansilla determinó que “la competencia que se ha arrogado la Fiscalía Militar excede el Artículo 3 del Código de Justicia Militar. En ese sentido, corresponde que este asunto, este hecho, sea investigado por la Fiscalía Local. En ese sentido, que supervigile el transcurso de esta investigación este juzgado de garantía”.

“En razón de lo anterior, y teniendo presente lo dispuesto en las normas citadas, se declara que este tribunal es el competente para conocer de la causa que se sigue en contra de los imputados Felipe Oliva Osorio, Leonardo Vallejos González y Alexis Ángel Farias ”, añadió.

Para finalizar: “ Se solicita a la Fiscalía Militar de Punta Arenas que se inhiba de continuar conociendo de la presente investigación y sean remitidos todos los antecedentes recabados a la Fiscalía Local de Punta Arenas ”.

En caso que la Fiscalía Militar insista en su competencia, los antecedentes los deberá discutir en la Corte Suprema, para así resolver la contienda de competencia de tribunales.

El caso investigado

La muerte de Palacios, un cabo segundo del Ejército perteneciente a la Cuarta Brigada Acorazada “Chorrillos”, se produjo el pasado 4 de marzo en Punta Arenas.

De manera preliminar, el hecho se habría producido durante el desarrollo de un entrenamiento militar en preparación para un curso militar en Santiago.

Aparentemente, dos de los sargentos hicieron al joven de 25 años realizar una prueba de nado de 200 metros en el sector de La Laguna, al interior de dependencias de la Cuarta Brigada Acorazada “Chorrillos”.

Aunque en un principio habría concretado adecuadamente la prueba, posteriormente tuvo que repetir la acción con su tenida de combate y un fusil.

En esta circunstancia habría tenido dificultades para avanzar, hasta que finalmente se perdió en el cauce de las aguas. Habría fallecido de asfixia por sumersión.

Tras conocerse la situación, la Fiscalía Militar detuvo al sargento Leonardo Vallejos y al capitán Felipe Oliva en el contexto de esta investigación. Posteriormente también capturó al sargento Jaime Huichalaf.

Posteriormente, la representación de la madre del cabo fallecido también se querelló contra el alférez Alexis Ángel Farias.