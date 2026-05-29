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    Joaquín Niemann completa una gran segunda ronda y es tercero en el LIV Golf de Corea del Sur

    El golfista chileno se mantiene en la parte alta del certamen tras la jornada de este viernes.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann completa una gran segunda ronda y es tercero en el LIV Golf de Corea del Sur. Foto: @livgolf_league

    Joaquín Niemann se mete de lleno en la pelea en el LIV Golf. El chileno completó una sólida segunda ronda en el torneo que se disputa en Corea del Sur y quedó en el tercer lugar de la clasificación con un acumulado de -5. Está a tres golpes del líder Talor Gooch (-8) y dos del segundo, Bryson DeChambeau (-7).

    Niemann había comenzado el certamen con una tarjeta de 66 golpes (-4) en la primera jornada. Este viernes mantuvo la regularidad y firmó una ronda de 69 impactos (-1), resultado que le permitió seguir entre los mejores del campeonato. Claro que el puntero tuvo una impecable participación con -7 este viernes.

    Durante su segunda presentación, el golfista nacional alternó momentos de recuperación y errores puntuales. En los primeros nueve hoyos registró birdies en las banderas 2, 4, y 8, aunque también sumó un bogeys en el 7 y 9.

    Niemann buscará el título este fin de semana. Pedro Salado/LIV Golf

    En la segunda mitad del recorrido volvió a mostrar regularidad. Niemann consiguió un birdie en el hoyo 14, pero sufrió bogey en el 12, lo que terminó dejando su tarjeta diaria en -1.

    Con ese rendimiento, el chileno quedó tercero en la clasificación general y se mantiene con opciones de pelear por el título de cara a las rondas finales del torneo. Hasta ahora no ha sumado trofeos en la temporada actual.

    El talagantino afrontará ahora las dos rondas restantes buscando descontar distancia con los líderes y sumar un nuevo título en el LIV Golf. El torneo continuará este fin de semana en Corea del Sur con la definición de la competencia individual y por equipos.

    En ese último acápite, el Torque GC figura en la parte baja. Pese al buen lugar de Joaco, su escuadra está penúltima, en el duodécimo puesto, solo encima de RangeGoats, con +2. Abraham Ancer está en el par, mientras que Carlos Ortiz aparece con +1 y Sebastián Muñoz con +3.

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