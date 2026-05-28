A un golpe de los líderes: Joaquín Niemann se mete en la pelea en el LIV Golf de Corea del Sur

Joaquín Niemann tuvo un gran estreno en el LIV Golf de Corea del Sur (Photo by Charles Laberge/LIV Golf).

Joaquín Niemann busca su primer título del año en el LIV Golf. El chileno tuvo un auspicioso estreno en Corea del Sur y se instaló en la pelea por el liderato. Finalizó la primera jornada tras 66 golpes y una papeleta de -4, posicionándose como T4, a solo un golpe de los líderes.

El talagantino llegó al certamen tras su participación en el PGA Championship, el segundo major del año, donde terminó como T18. Inició de gran manera su actuación en el Asiad Country Club de Busan con seis birdies y dos bogeys.

El golfista nacional comenzó su participación en la bandera 2 con un tropiezo. Ahí sufriría un bogey, en lo que sería el inicio de un camino movido.

Niemann reaccionó y encaminó su repunte. Birdies en los hoyos 4, 8, 9 y 12 levantaron su rendimiento. Sin embargo, un nuevo bogey cortó su racha en el 14. De todas formas, cerró su participación con dos nuevos descuentos en el 15 y 18.

El chileno se instaló como T4 junto el inglés Ian Poulter y el belga Thomas Pieters, todos con -4. Están a un solo golpe de los tres líderes de la competencia, los estadounidenses Charles Howell III y Bryson DeChambeau, y el zimbabuense Scott Vincent.

Una mala jornada para Torque

En contraste de su capitán, Torque GC tuvo una opaca actuación en Corea del Sur. El equipo de Niemann completó la jornada con una papeleta total de -1, en la décima posición, la antepenúltima.

Está a nueve golpes de Crushers GC, el conjunto líder de la competencia. El podio lo cierran OKGC y HyFlyers GC, con -7 y -5, respectivamente.

Corea del Sur fue la cuarta parada de la gira por Asia y la octava competencia de la temporada. En territorio asiático, Niemann buscará su primer título del año o al menos meterse en el top 10, puestos que entregan puntos para el ranking mundial.

La competencia se desarrolla en medio de la incertidumbre que envuelve al LIV Golf tras la salida del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el principal sostenedor del circuito. El talagantino finalizará su contrato y existe la posibilidad de explorar nuevos mercados como el PGA Tour o el DP World Tour.