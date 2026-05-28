Colombiana Promigas compra activos eléctricos en A.Latina de española Zelestra: operación tiene repercusiones en Chile

Promigas anunció la adquisición de Zelestra Latam, el brazo de la empresa española que engloba activos de electricidad en América Latina, por un monto total de US$1.100 millones, según la agencia Europa Press, con lo que la compañía colombiana de energía entrará al mercado chileno.

Los activos involucrados de Zelestra, fundada en 2005 con el nombre original de SolarPack, están distribuidos en Colombia, Perú y Chile, y representan un total de 3.500 MW en proyectos de energías renovables ya operativos, en construcción o en desarrollo.

La operación, que se cerró este jueves tras haber sido anunciada en diciembre de 2025, no incluye la división de ingeniería de Zelestra que funciona en Chile y Perú, y que seguirá trabajando. La firma hispana, con sede en Vizcaya, se centrará en su negocio de data centers en Estados Unidos y Europa.

La adquisición le permite a Promigas pasar de gestionar sólo 170 MW de energía a más de 3.500 MW.

En la región, Zelestra, controlado por el fondo de inversión sueco EQT, contaba con un portafolio diversificado de energía solar y almacenamiento de 1.273 MW en proyectos en operación y construcción, y 2.250 MW de iniciativas en backlog (en proceso) y desarrollo, que pasarán a manos del grupo multienergético colombiano.

En Chile, los activos en operación involucrados incluyen 33 MW y otros 407 MW en construcción, así como un backlog de 674 MW e iniciativas en desarrollo avanzado por 1.591 MW.

Juan Manuel Rojas, Promigas

Entre las centrales en operación en el país se encuentran una planta en Pozo Almonte de 11 MW, funcionando desde 2015; otras dos en Calama con igual capacidad, desde 2017; y una en construcción, prevista para entrar en funciones este año, llamada Aurora, también en Pozo Almonte, por 406 MW y capacidad de almacenamiento (Bess) de 1 GWh, que cuenta con un contrato comercial de abastecimiento de 15 años con Abastible.

Hace unos meses, Zelestra también ingresó a tramitación ambiental un proyecto fotovoltaico llamado “Rinconada Solar” de US$ 350 millones, que pretende levantar entre las comunas de Maipú y Pudahuel.

En Colombia, hay dos centrales en operación por 252 MW, y en Perú existen cuatro, con 343 MW en operación y 238 MW en construcción.

“Llegamos con la convicción de aportar al desarrollo energético del país (Chile), no solo con capacidades técnicas, sino sumando talento: un equipo humano con conocimiento, trayectoria y una probada capacidad de ejecución en el desarrollo de energías renovables”, comentó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

“Con el cierre de esta transacción damos un paso decisivo en nuestra transformación estratégica: consolidarnos como un líder multitecnológico centrado en el cliente, con foco en Europa y Estados Unidos”, afirmó, por su parte, el consejero delegado de Zelestra, Leo Moreno.