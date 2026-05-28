SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Colombiana Promigas compra activos eléctricos en A.Latina de española Zelestra: operación tiene repercusiones en Chile

    Operación por un total de US$1.100 millones incluye activos en Colombia, Perú y Chile. En el país cuenta con centrales solares en el norte y está tramitando un proyecto en la Región Metropolitana.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    Planta solar Promigas-Zelestra

    Promigas anunció la adquisición de Zelestra Latam, el brazo de la empresa española que engloba activos de electricidad en América Latina, por un monto total de US$1.100 millones, según la agencia Europa Press, con lo que la compañía colombiana de energía entrará al mercado chileno.

    Los activos involucrados de Zelestra, fundada en 2005 con el nombre original de SolarPack, están distribuidos en Colombia, Perú y Chile, y representan un total de 3.500 MW en proyectos de energías renovables ya operativos, en construcción o en desarrollo.

    La operación, que se cerró este jueves tras haber sido anunciada en diciembre de 2025, no incluye la división de ingeniería de Zelestra que funciona en Chile y Perú, y que seguirá trabajando. La firma hispana, con sede en Vizcaya, se centrará en su negocio de data centers en Estados Unidos y Europa.

    La adquisición le permite a Promigas pasar de gestionar sólo 170 MW de energía a más de 3.500 MW.

    En la región, Zelestra, controlado por el fondo de inversión sueco EQT, contaba con un portafolio diversificado de energía solar y almacenamiento de 1.273 MW en proyectos en operación y construcción, y 2.250 MW de iniciativas en backlog (en proceso) y desarrollo, que pasarán a manos del grupo multienergético colombiano.

    En Chile, los activos en operación involucrados incluyen 33 MW y otros 407 MW en construcción, así como un backlog de 674 MW e iniciativas en desarrollo avanzado por 1.591 MW.

    Juan Manuel Rojas, Promigas

    Entre las centrales en operación en el país se encuentran una planta en Pozo Almonte de 11 MW, funcionando desde 2015; otras dos en Calama con igual capacidad, desde 2017; y una en construcción, prevista para entrar en funciones este año, llamada Aurora, también en Pozo Almonte, por 406 MW y capacidad de almacenamiento (Bess) de 1 GWh, que cuenta con un contrato comercial de abastecimiento de 15 años con Abastible.

    Hace unos meses, Zelestra también ingresó a tramitación ambiental un proyecto fotovoltaico llamado “Rinconada Solar” de US$ 350 millones, que pretende levantar entre las comunas de Maipú y Pudahuel.

    En Colombia, hay dos centrales en operación por 252 MW, y en Perú existen cuatro, con 343 MW en operación y 238 MW en construcción.

    “Llegamos con la convicción de aportar al desarrollo energético del país (Chile), no solo con capacidades técnicas, sino sumando talento: un equipo humano con conocimiento, trayectoria y una probada capacidad de ejecución en el desarrollo de energías renovables”, comentó Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

    “Con el cierre de esta transacción damos un paso decisivo en nuestra transformación estratégica: consolidarnos como un líder multitecnológico centrado en el cliente, con foco en Europa y Estados Unidos”, afirmó, por su parte, el consejero delegado de Zelestra, Leo Moreno.

    Más sobre:PromigasZelestraElectricidadAdquisiciónEnergíaNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    Lo más leído

    1.
    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    Hernán Büchi asume vicepresidencia de SQM y Josefina Montenegro pone su cargo a disposición en Novandino

    2.
    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    3.
    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    4.
    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    5.
    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Expertos toman distancia de la acusación de Quiroz sobre el “error” en el cálculo de deuda pública

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 28 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
    Chile

    Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

    Oposición sube el tono contra La Moneda por Punta Peuco y advierte efectos de AC a Grau en negociaciones por la megarreforma

    Accidentes de trayecto en scooter aumentan un 84% desde 2024: hombres registran la mayor cantidad de incidentes

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega
    Negocios

    El impuesto invisible de la inseguridad, la columna de Javier Vega

    Francisco Coeymans, exgerente de Primus acusado de fraude: “Solo pido justicia e imparcialidad, y pensar hacia adelante”

    Bolsa de Corea del Sur es, por lejos, la más rentable del mundo desde la guerra y el Ipsa la ve desde la vereda de los números rojos

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar
    Tendencias

    La debilidad de un cáncer letal y poco tratable que la ciencia logró encontrar

    Cómo sensores sísmicos han detectado más de 1.200 desprendimientos de hielo en glaciares, según un estudio chileno

    ¿Cuándo vuelve la lluvia a la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros
    El Deportivo

    “La cabeza me daba vueltas”: la explicación de Jannik Sinner tras su increíble eliminación de Roland Garros

    “Tuve suerte; no me voy a agrandar”: la sinceridad de Juan Manuel Cerúndolo tras vencer a Jannik Sinner en Roland Garros

    La revelación de Vinicius Junior sobre Lamine Yamal: “La gente paga por verlo jugar; puede ganar el Mundial solo”

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”
    Tecnología

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026
    Cultura y entretención

    Con Nona Fernández, Selva Almada y Julieta Venegas: guía de la Furia del Libro de Invierno 2026

    Planeta No y su nuevo álbum tras 11 años: “Me dio mucho placer hacer un disco, pero igual cuesta, es tenso”

    Por qué Paul McCartney tiene “reparos” en acercarse a Bob Dylan

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot
    Mundo

    Zelenski confía en que Estados Unidos conceda a Ucrania licencia para fabricar misiles Patriot

    Colombia: decenas de muertos en combates entre dos grupos de disidencias de las FARC a días de las elecciones

    Plan de Trump para suministrar plutonio apto para armas nucleares a empresas privadas para su uso como combustible genera preocupación entre expertos

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales