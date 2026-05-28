Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda

A eso de las 11.30 horas de este jueves comenzó el primer encuentro nacional de delegados presidenciales en el Palacio de La Moneda.

La cita, que fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, contó también con la participación del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y de los subsecretarios de Interior, Máximo Pavez; y de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.

La instancia de coordinación y trabajo partió con las palabras de Alvarado. “Los quiero invitar y motivar a que nuestra principal oficina sea el terreno, lo importante es el territorio, estar presente”, destacó la autoridad.

“Yo los invito a que no solamente nos preocupemos de ser eficientes, sino que también seamos buenos comunicadores y seamos cercanos a la comunidad”, agregó.

En el Palacio de La Moneda se desarrolla el Primer Encuentro Nacional de Delegados Presidenciales.



La jornada comenzó con el saludo del biministro Claudio Alvarado y de los subsecretarios Máximo Pavez y Sebastián Figueroa, dando inicio a una instancia de coordinación y trabajo🇨🇱 pic.twitter.com/ztZOf7zEPO — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) May 28, 2026

Delegados participantes: