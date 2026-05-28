Kast encabeza primer encuentro nacional de delegados presidenciales en La Moneda
La instancia de coordinación y trabajo partió con las palabras del biministro Claudio Alvarado. Yo los invito a que no solamente nos preocupemos de ser eficientes, sino que también seamos buenos comunicadores y seamos cercanos a la comunidad”, dijo.
A eso de las 11.30 horas de este jueves comenzó el primer encuentro nacional de delegados presidenciales en el Palacio de La Moneda.
La cita, que fue encabezada por el Presidente José Antonio Kast, contó también con la participación del biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, y de los subsecretarios de Interior, Máximo Pavez; y de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa.
La instancia de coordinación y trabajo partió con las palabras de Alvarado. “Los quiero invitar y motivar a que nuestra principal oficina sea el terreno, lo importante es el territorio, estar presente”, destacó la autoridad.
“Yo los invito a que no solamente nos preocupemos de ser eficientes, sino que también seamos buenos comunicadores y seamos cercanos a la comunidad”, agregó.
Delegados participantes:
- DPR Arica y Parinacota – Cristian Manuel Sayes Maldonado
- DPP Parinacota – Sebastián Huerta
- DPR Tarapacá – Adriana Alicia Tapia Cifuentes
- DPP Tamarugal – Karen Heyne Bolados
- DPR Antofagasta – Katherine Elizabeth López Rivera
- DPP El Loa – Cristián Ramírez
- DPP Tocopilla – Daniela Vecchiola
- DPR Atacama – Sofía Cid Versalovic
- DPP Chañaral – Sebastián Urrejola
- DPP Huasco – Juan Donoso
- DPR Coquimbo – Víctor Pino Fuentes
- DPP Choapa – Cristián Rondanelli
- DPP Limarí – Ivonne Guerra
- DPR Valparaíso – Manuel Millones Chirino
- DPP Los Andes – Ricardo Figueroa
- DPP Marga Marga – Gonzalo Azancot
- DPP Petorca – Andrés Soza
- DPP Quillota – Pilar Cuevas
- DPP San Antonio – Soledad Loyola
- DPP San Felipe – Sebastián Caldera
- DPP Isla de Pascua – Mai Teao
- DPR Metropolitana – German Codina Powers
- DPP Chacabuco – Cristóbal Saavedra
- DPP Maipo – María Francisca Rubio
- DPP Melipilla – Gastón Levuy
- DPP Talagante – Anne Marie Müller
- DPR O’Higgins – Susana Pinto González
- DPP Cardenal Caro – Patricio Arenas
- DPP Colchagua – Mauricio Donoso
- DPR Maule – Juan Eduardo Prieto Correa
- DPP Cauquenes – Simón Recabal
- DPP Curicó – Óscar Águila
- DPP Linares – Cristián González
- DPR Ñuble – Diego Sepúlveda Palma
- DPP Itata – Tomás Landaeta
- DPP Punilla – Cristóbal Jardua
- DPR Biobío – Julio Anativa Zamora
- DPP Arauco – Pedro Marileo
- DPP Biobío – Juan Pablo Mellado
- DPR Araucanía – Francisco Ljubetic Romero
- DPP Malleco – Víctor Manoli
- DPR Los Ríos – Vicky Carrasco Silva
- DPP Ranco – Álex Valderrama
- DPR Los Lagos – Cristián Palma Valdés
- DPP Chiloé – Fernando Bórquez
- DPP Osorno – Alejandro Rehbein
- DPP Palena – Marcelo Cifuentes
- DPR Aysén – Luz María Vicuña Figueroa
- DPP Capitán Prat – Roberto Recabal
- DPP Aysén – Eligio Montecinos
- DPP General Carrera – Jorge Abello
- DPR Magallanes – Ericka Farías Guerra
- DPP Antártica Chilena – Rodolfo Mondaca
- DPP Tierra del Fuego – Margarita Norambuena
- DPP Última Esperanza – Liber Lazo
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