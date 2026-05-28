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    Política

    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    La expresidenta está en medio de un nuevo viaje por Europa, donde expuso en una actividad en Italia y alista su primer cruce con el resto de contendores por el cargo de Naciones Unidas. Por agenda no se pudo reunir con Keir Starmer (Reino Unido).

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Este jueves, en Londres, Reino Unido, la expresidenta Michelle Bachelet pasará por otra prueba de fuego en su campaña por llegar a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al participar del primer debate entre candidatos a la sucesión del portugués António Guterres.

    Bachelet, Rebecca Grynspan (Costa Rica), Rafael Grossi (Argentina) y María Fernanda Espinosa (Ecuador) se medirán, desde las 18.30 horas británica (13.30 en Chile), en el encuentro organizado por la Asociación de las Naciones Unidas del Reino Unido, que se realizará en el sector de Westminster.

    La dos veces mandataria chilena y otrora alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU estará acompañada en Londres por los embajadores de Brasil y México en Reino Unido, los dos países que sostienen su candidatura luego de que el Presidente José Antonio Kast le haya quitado el respaldo del gobierno de Chile.

    Además, ha seguido trabajando a la distancia con su equipo más cercano, así como con el grupo de excancilleres que la ha ayudado luego de que La Moneda le quitara el apoyo.

    El debate tendrá principalmente un formato de exposición de cada candidato a la ONU, así como un espacio para que los participantes discutan “sobre sus prioridades para el cargo más exigente del mundo, así como sobre los temas que preocupan a la ciudadanía en el Reino Unido y otros países“.

    Previo a eso habrá una mesa redonda para escuchar la introducción de Mark Malloch-Brown, exvicesecretario general de la ONU; Thant Myint-U, escritor e historiador, y Margarita Gómez, directora ejecutiva de Southern Voice.

    Cada uno de los candidatos tendrá que hacer una declaración inicial y luego entrarán a la discusión moderada. El encuentro terminará con respuestas de los abanderados a preguntas preseleccionadas del público.

    Los pasos previos

    Bachelet comenzó su periplo por Europa con una exposición en Italia, al participar de un panel sobre “abundancia energética universal”, organizado por el Centro de Política Energética Global de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia y la Fundación Rockefeller.

    Este miércoles, horas antes del debate en Londres, se reunió con la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Ivette Cooper. La cita fue importante, ya que los británicos son una de las naciones que integran el exclusivo grupo de cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que tienen poder para vetar una postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas como la de Bachelet.

    Esto, pese a que el principal interés de Bachelet es reunirse con los presidentes de los países de dicha instancia que, además de Reino Unido también integran Estados Unidos, con Donald Trump; China, con Xi Jinping; Francia, con Emmanuel Macron, y Rusia, con Vladimir Putin.

    Es decir, la apuesta inicial era juntarse con el primer ministro británico, Keir Starmer, con quien, dicen, no calzaron las agendas. La cita con el líder laborista, en todo caso, aún no ha sido desestimada.

    Con quien hay una alta expectación de concretar un encuentro en los próximos días es con el presidente Macron, de Francia. Lo mismo ocurre con Vladimir Putin, posible cita que adelantó el excanciller de Bachelet, Heraldo Muñoz.

    En la antesala de la ronda de encuentros que pretende tener Bachelet, el embajador ruso en Chile, Vladimir Belinsky, expuso este martes en la Universidad de Santiago y evitó entregar el apoyo de Moscú a la candidatura de la expresidenta chilena.

    En el mismo evento dio cuenta del perfil que debe cumplir la candidatura a la que apoyará Putin: “Estamos viendo hoy día todos los candidatos con mucha atención y viendo los criterios, el primero de los cuales mencionaba es la imparcialidad“.

    Más sobre:Michelle BacheletBacheletONUNaciones UnidasEmmanuel MacronKeir Starmer

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