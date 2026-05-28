Jill Biden dice que pensó que su esposo Joe Biden estaba “sufriendo un derrame cerebral” durante el debate de 2024

La ex primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, afirmó que pensó que su esposo, Joe Biden, estaba sufriendo un derrame cerebral durante el comentado primer debate presidencial de 2024 en contra de Donald Trump y que se “asustó muchísimo”.

La declaración se conoció en un avance de la entrevista que ella dio al programa de televisión Sunday Morning de CBS, que se emitirá el domingo, en la que la periodista Rita Braver le consultó sobre el momento que marcó el principio del fin de la campaña de reelección del exmandatario.

“¿Te horrorizaste al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos?”, le preguntó Braver a Biden. “No me horroricé -respondió-. Me asusté, porque nunca, jamás, había visto a Joe así, ni antes ni después. Nunca”. aseguró.

Para luego agregar: “No sé qué pasó. Mientras lo veía, pensé: ‘¡Dios mío, está sufriendo un derrame cerebral!’. Y me asusté muchísimo” .

Debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Foto: Archivo. Brian Snyder

Esto último ante la consulta de la presentadora de CBS por lo que ella creía que le había ocurrido a su esposo el 27 de junio de 2024, cuando el entonces presidente en ejercicio de EE.UU. subió al escenario del debate frente a su rival republicano.

En ese instante, como consignó CNN, un Joe Biden ronco titubeó repetidamente al pronunciar palabras y frases, dando respuestas incoherentes a las preguntas, reafirmando las preocupaciones de millones de estadounidenses por su estado de salud física y mental cuando ya tenía 81 años de edad.

En el escenario, Biden parecía caminar con rigidez y le costaba mantener el hilo de su discurso. En un momento dado, se quedó en silencio, para luego anunciar repentinamente: “¡Por fin hemos vencido a Medicare!“ .

El debate, que claramente perjudicó su candidatura a un segundo mandato, en ese momento fue presentado de manera positiva por el matrimonio. En un evento de horas después, Jill dijo: “Joe, lo hiciste de maravilla. Respondiste a todas las preguntas. Conocías todos los detalles”.

Joe y Jill Biden tras el debate presidencial de 2024. Foto: Archivo. Brian Snyder

Por su parte, los asesores del entonces mandatario norteamericano insistieron en que la fallida discusión entre candidatos fue una anomalía para él, asegurando que solo fue una mala noche de un presidente mayor, pero aún enérgico y competente.

Sin embargo, en un viaje que Biden realizó poco después a Carolina del Norte reconoció que “ya no era un hombre joven”. “No camino con la misma facilidad que antes. No hablo con la misma fluidez que antes. No debato tan bien como antes” , argumentó.

A fines de julio, a menos de cuatro semanas del debate y con el Partido Demócrata en alerta por la perspectiva de unas elecciones desastrosas, el octogenario jefe de Estado se retiró de la carrera presidencial de 2024 y brindó su apoyo a su vicepresidenta, Kamala Harris.