En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana
Por la última fecha de la fase grupal del torneo, el elenco itálico visita al líder del Grupo G.
Minuto a minuto
Olimpia 0-0 Audax Italiano
48′, Se acerca Audax
Chiaverano llega al área y se junta con Coelho, pero el cuerpo arbitral advierte una posición de adelanto.
46′, Inicia el complementarioo
El balón vuelve a ver acción en el Defensores del Chaco.
45+3′, Terminaa la primera parte
Audax saca un empate sin goles que de poco le sirve en casa de Olimpia de Asunción. Encima, en el otro partido del Grupo G, Vasco da Gama vence 2-0 a Riestra, en Río de Janeiro, y desplaza al cuadro chileno al tercer puesto.
45′, Tiempo agregado
Se jugarán tres más en el Defensores del Chaco.
36′, Casiiii Olimpiaaa
Cabezazo en el segundo palo de Juan Vera que se va a un costado del vertical derecho de Tomás Ahumada.
32′, Otra vez Olimpiaaa
Centro de Quintana desde la izquierda y el cabezazo de Adrián Alcaraz se va por muy poco junto a un palo.
21′, Se lo pierde Audaaaax
Giovani Chiaverano se va solo al área, pero el arquero de Olimpia Gastón Olveira le saca la pelota de los pies.
14′, Llega el franjeado
La volea de Fernando Cardozo se va sobre el arco de los audinos, cuando el juez uruguayo Gustavo Tejera cobraba posición de adelanto.
La formación de Olimpia
El once de Audax
6′, Casi Olimpiaaa
Remate del lateral Raúl Cáceres que se va por muy poco junto a un ángulo del arco audino.
2′, Cerca Audax
Cabezazo de Vaduli que se va sobre la portería local.
1′, Comienza el partido
La pelota rueda en Asunción, donde el equipo chileno necesita una victoria de 2-0 para avanzar.
Buenas noches
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido de Copa Sudamericana entre Olimpia de Paraguay y Audax Italiano.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.