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    EN VIVO

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana

    Por la última fecha de la fase grupal del torneo, el elenco itálico visita al líder del Grupo G.

    Audax Italiano ante Olimpia (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Olimpia 0-0 Audax Italiano

    48′, Se acerca Audax

    Chiaverano llega al área y se junta con Coelho, pero el cuerpo arbitral advierte una posición de adelanto.

    46′, Inicia el complementarioo

    El balón vuelve a ver acción en el Defensores del Chaco.

    45+3′, Terminaa la primera parte

    Audax saca un empate sin goles que de poco le sirve en casa de Olimpia de Asunción. Encima, en el otro partido del Grupo G, Vasco da Gama vence 2-0 a Riestra, en Río de Janeiro, y desplaza al cuadro chileno al tercer puesto.

    45′, Tiempo agregado

    Se jugarán tres más en el Defensores del Chaco.

    36′, Casiiii Olimpiaaa

    Cabezazo en el segundo palo de Juan Vera que se va a un costado del vertical derecho de Tomás Ahumada.

    32′, Otra vez Olimpiaaa

    Centro de Quintana desde la izquierda y el cabezazo de Adrián Alcaraz se va por muy poco junto a un palo.

    21′, Se lo pierde Audaaaax

    Giovani Chiaverano se va solo al área, pero el arquero de Olimpia Gastón Olveira le saca la pelota de los pies.

    14′, Llega el franjeado

    La volea de Fernando Cardozo se va sobre el arco de los audinos, cuando el juez uruguayo Gustavo Tejera cobraba posición de adelanto.

    La formación de Olimpia

    El once de Audax

    6′, Casi Olimpiaaa

    Remate del lateral Raúl Cáceres que se va por muy poco junto a un ángulo del arco audino.

    2′, Cerca Audax

    Cabezazo de Vaduli que se va sobre la portería local.

    1′, Comienza el partido

    La pelota rueda en Asunción, donde el equipo chileno necesita una victoria de 2-0 para avanzar.

    Buenas noches

    Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el partido de Copa Sudamericana entre Olimpia de Paraguay y Audax Italiano.

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