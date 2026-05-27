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    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

    Fuentes médicas del Hospital Al Saraya dieron a conocer la cifra luego de que el Ejército israelí atacara un bloque de viviendas al norte de la Franja, asegurando que su objetivo eran dos miembros “clave” del Movimiento de Resistencia Islámica.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Vista de un edificio en la ciudad de Gaza bombardeado por Israel. Foto: Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo.

    Al menos siete personas murieron y más de 20 resultaron heridas, entre ellas dos menores, a causa de un bombardeo efectuado este miércoles por el Ejército de Israel contra ciudad de Gaza, en el norte de la Franja.

    Fuentes médicas del Hospital Al Saraya, operado por la Media Luna Roja Palestina, informaron de este balance de víctimas, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaran un bloque de viviendas situado en el centro de la mencionada localidad.

    Por su parte, un portavoz de las FDI anunció en redes sociales el “reciente” bombardeo, asegurando que su objetivo son dos miembros “clave” del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en el norte del enclave.

    Este mismo miércoles, Hamas confirmó la muerte del líder de su brazo militar, Mohamad Odé, en un ataque ejecutado el martes contra la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado en el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro atentado contra el enclave.

    El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas fallecieron y 2.747 resultaron lesionadas a causa de ofensivas perpetradas por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto al fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

    Israel emite órdenes de evacuación para Líbano

    El ejército israelí emitió la tarde de este miércoles órdenes de evacuación para gran parte del sur del Líbano, declarando sus áreas como “zonas de combate” ante la inminencia de nuevos ataques contra Hezbolá.

    Las FDI instaron a los residentes a trasladarse al norte del río Zahrani, a unos 40 km de la frontera. Las FDI afirmaron que actuarían “con extrema contundencia” y acusaron a Hezbolá de repetidas violaciones del alto el fuego, como consignó BBC News.

    Se trata de la mayor orden de evacuación desde que entró en vigor el alto al fuego el 17 de abril y abarca aproximadamente el 14% del territorio libanés.

    El miércoles por la mañana, Israel llevó a cabo ofensivas contra Tiro, después de que su primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara una ampliación de su operación terrestre tras los ataques con drones de Hezbolá contra las tropas que ocupan parte del sur del Líbano y contra civiles en el norte de Israel.

    En las últimas 24 horas, las FDI han emitido nueve avisos de evacuación, aumentando los temores de una escalada importante en la frontera entre Israel y Líbano, y la posibilidad de un nuevo desplazamiento masivo de personas.

    Entre ellas, la orden emitida esta jornada contra Tiro, una de las ciudades más grandes del sur libanés, que fue seguida rápidamente por sucesivos asaltos aéreos.

    Más sobre:IsraelGazaHamasHeridosFuerzas de Defensa de IsraelLíbanoMundo

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